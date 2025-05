Politique magazine : LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Il y a 110 ans, le 24 avril 1915, la folie sanguinaire des Jeunes Turcs s’abattit sur les Arméniens, les Assyriens, les Syriaques et les Grecs de l’empire ottoman finissant : les uns furent assassinés, les autres enlevés, frappés, déportés, toute une élite fut décapitée. Des colonnes allaient bientôt traverser les déserts, les femmes confiant leurs enfants, avant de succomber à la chaleur torride, aux sévices, au désespoir.

La Sublime Porte, qui perdait de sa superbe face à la Russie, cherchait des boucs-émissaires à ses déroutes, des victimes expiatoires à sa relégation. 1,2 million d’Arméniens furent exécutés, 750 000 Assyro-Chaldéens et Syriaques, 500 000 Grecs Pontiques connurent le même sort. Les souvenirs du dominicain Jacques Rhétoré, fondateur de la mission de Van en Arménie et lui-même déporté à Mardin en 1914, illustrent avec une terrible précision le destin de ces chrétiens de Turquie qui peuplèrent ensuite le Nord de l’Irak, les confins de la Syrie et même certaines parties du Liban, sans parler de l’Arménie actuelle.

Aujourd’hui, la commémoration de ces années sanglantes a gagné quelques adeptes dans tout le paysage politique, mais la méditation des enjeux géopolitiques qui permirent le déroulement du génocide demeure bien légère : l’Allemagne, comme sous Guillaume II, continue ses accommodements avec les ambitions néo-ottomanes d’Erdogan, et la France déchristianisée ne se tient que mollement aux côtés des communautés chrétiennes angoissées des confins de la Syrie. Comparaison n’est pas raison : il ne reste plus suffisamment de chrétiens dans cette partie du monde pour qu’un nouveau plan d’éradication méthodique ne soit réitéré, mais les errements qui l’avaient permis demeurent.

