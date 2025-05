Entrée en phase terminale…

par Jean-Luc Maisonblanche

La France n’a plus d’État et plus de chef de l’État !

Hilaire de Crémiers le décrivait dans Politique Magazine. François Marcilhac le rappelait samedi lors du colloque d’Action française à Paris. Emmanuel Macron l’a démontré mardi soir lors de son intervention sur TF1. La France est donc sans État.

Est-ce que la classe politique républicaine en tire les conséquences ? Non. Est-ce que, dans les corps constitués, se lèvent des groupes d’acteurs résolus à prendre un pouvoir vacant ? Pas à vue humaine. Est-ce que la rue se révolte et entre en ébullition ? Non. Tous les détenteurs de savoir et de pouvoir noient leur absence de volonté d’agir derrière une logorrhée stérile et non crédible. Que peut-il dès lors se passer ?

La phase terminale d’une maladie, d’un mal de vivre aussi crucial, peut s’achever par un éclatement. Les adversaires de la France prennent déjà leur part de profit de cette fin prochaine.La Chine et la Russie en Afrique, dans le Pacifique et l’Océan indien. Les puissances qui émergent ne comptent plus sur la France. Le vide, dont la nature a horreur, est comble par de multiples pays ou pouvoirs qui ont juste l’impérieux besoin d’exister. Et le chaos qui affecte les autres pays européens ne peut plus masquer l’issue de cette évolution vers la mort.

Dans une aussi tragique situation, il ne s’agit plus d’appeler de nos vœux à un changement de régime et le recours à la Famille royale. On voit bien que la régence de la nation est une étape incontournable. Pour advenir, il reste juste la nécessité.

La faillite (cessation de paiement), la sortie de la monnaie unique, la mise sur pause de tous les textes européens, le moratoire de tous les principaux flux et mouvements, toutes ces décisions reposent sur une nouvelle légalité et, surtout, une légitimité : l’urgence absolue. Des dispositions constitutionnelles le permettent.

Il est un domaine où l’exemple peut être contagieux : la reprise de contrôle de notre souveraineté énergétique. Cela ne peut suffire. Mais cela peut servir d’effet de levier. Cette phase terminale peut donc se limiter à mettre fin à l’impuissance de la république et déboucher sur la mise en route d’une spirale vertueuse et salvatrice.

Depuis une portion encore saine du territoire, un gouvernement provisoire, d’abord fantôme puis explicite, peut travailler et fédérer les initiatives. L’état d’urgence venu du bas ne s’est jamais vu dans notre histoire. Il faut imaginer pourtant autre chose que ce qui paraît une fatalité. Ce serait honorer Jeanne d’Arc et la France que de nous y préparer. La séditiondevient inévitable.

La journée du 14 juin prochain – les 3es Rencontres du Midi blanc* en pays toulonnais – y participe.

*Si le Midi blanc 2025 vous intéresse, voici le lien à consulter : www.linscription.com/pro/Midiblanc2025-215057