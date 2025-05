Message du comte de Paris aux royalistes réunis ce week-end à Paris

Monseigneur le comte de Paris a adressé aux participants du colloque annuel d’Action française un message de soutien qui fut lu samedi soir devant les militants rassemblés et bellement ovationné.

*****

Chers amis,

Vous avez placé votre congrès annuel sous le thème des libertés et de la royauté.

À un moment de notre histoire où nos vraies libertés individuelles et collectives sont tous les jours un peu plus restreintes, il est nécessaire, comme vous le faites, de revenir à une vision réaliste, pour éviter de voir notre pays sombrer dans un régime totalitaire dont nous aurions du mal à nous sortir.

Comment, en effet, un système oligarchique et démagogique, où le seul but des dirigeants vise à se servir plutôt qu’à servir, pourrait-il respecter et faire respecter le plein exercice de nos libertés familiales, professionnelles, provinciales et religieuses ?

Je sais le travail auquel vous vous livrez avec intelligence et méthode pour convaincre les Français de renouer avec le pacte naturel qui liait la France à sa Famille royale, seul susceptible de permettre la restauration d’une véritable paix publique et prospérité au service du bien commun.

Et dans ce même esprit, vous honorerez demain la Patronne secondaire de la France par votre défilé plus que centenaire.

Sainte Jeanne d’Arc doit rester pour tous les Français un modèle de sainteté et de lucidité politique.

Recevez une fois encore mes félicitations et mes vœux de réussite pour ces deux événements.

Je reste votre affectionné,

Jean, comte de Paris