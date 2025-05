De bas en haut ou de haut en bas ?

Nous sommes un certain nombre à avoir pu prendre part au colloque d’Action française ce samedi 10 mai 2025 dans la capitale.

*****

Par Jean-Luc Maisonblanche

Libertés, souveraineté, royauté, ces trois pointes du même objet, au cœur de notre colloque : la France. Le rythme des témoignages et des interventions fut soutenu et nous n’avons pas vu l’après-midi passer. Déjà nous communions dans le chant de la Royale.

Je retiendrai une question qui suit la conclusion : et après ?

Devons-nous commencer par le bas afin de reconstruire vers le haut un édifice qui exauce notre espérance ou devons-nous agir du haut vers le bas pour libérer de ses chaînes une France au bord de l’abîme ?

Cette fois, il semble bien que la balance se soit plutôt inclinée vers la voie ascensionnelle : partir des territoires et des peuples.

Pour trouver le pays réel, le réveiller, pour susciter de sa part une révolution salvatrice, il importe d’abord de reconquérir les Libertés concrètes si essentielles, de résister et fédérer les forces de la réalité plutôt que théoriser pour convaincre une élite qui nous offrirait le passage vers l’autre rive.

Bien sûr, l’école d’Action française demeure le lieu où s’élaborent nos armes et notre arsenal. Bien sûr, la conquête de l’intelligence ne cesse de nous solliciter à la suite de nos maîtres si puissants et si fertiles en valeureuses munitions. Mais le temps presse et la vie du corps charnel de la nation est menacée d’extinction.

Prendre les Libertés les plus concrètes qui se présentent à nous afin de saisir par son être vivant ce qui fait la réalité des pays de France : voilà l’important et l’urgent. Ne rien attendre d’un État qui a déjà disparu. Nous engager ici et maintenant dans le combat sous toutes ses formes aux côtés des Français tels que la Providence nous les confie.

Et la clef, c’est d’accueillir le Prince français qui vient et de le placer dans la mêlée. Le coup de force est possible des lors que les coups qui pleuvent sur nos corps du moment nous sortent de notre léthargie et nous ouvrent à la résurrection des énergies.

Bientôt, quelques heures plus tard, dimanche matin, les jeunes comme les vieux camelots du roi défileront ensemble jusqu’à la statue de Jeanne, la Sainte de la patrie, pour l’honorer et la prier de nous soutenir pour le service de la France, de son roi et de Messire Dieu.

Vive le roi pour que vive la France !