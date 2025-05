Le blog de Bernard Lugan : L’Afrique Réelle n°185 – Mai 2025

Sommaire

Actualité :

– Soudan du Sud : l’éternelle guerre entre Dinka et Nuer

– Tchad et Soudan : une guerre annoncée ?

– Le Burkina Faso peut-il survivre à une offensive jihadiste ?

Dossier :

Pourquoi la guerre au Nigeria central ?

Algérie :

– Les assassinats d’Abane Ramdane et de Krim Belkacem : deux règlements de compte au sein du « Système » algérien

– Vincent-Yves Boutin et l’expédition d’Alger de 1830

Editorial de Bernard Lugan



Ce numéro de l’Afrique Réelle a pour coeur la question ethnique africaine si obstinément niée par l’ « école africaniste française » et par les « africanistes » du Quai d’Orsay.

Ainsi en est-il de la guerre du Burkina Faso clairement inscrite dans un cadre sous-régional englobant le sud du Mali, le Niger fluvial, le nord de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin.

Or, dans toutes ces régions, le soubassement de la dislocation est formé par la résurgence de conflits ethniques antérieurs à la période coloniale. Renaissant actuellement sous forme de querelles paysannes amplifiées par la surpopulation et par la péjoration climatique, ils entrent ensuite tout à fait artificiellement mais directement, dans le champ du jihad, cette surinfection de la plaie ethnique.

Dans le Mali central et dans le nord du Burkina Faso, les actuels massacres ethniques découlent ainsi d’abord de conflits datant de la fin du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle, quand la région fut conquise par des éleveurs Peul dont l’impérialisme s’abritait derrière le paravent du jihad comme cela est expliqué dans mon livre Histoire du Sahel des origines à nos jours.

