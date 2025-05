Hurawa wa shaba

Politique Magazine, la seule revue politique qui poursuit une œuvre de vérité dans le monde des médias, s’attache à informer les Français dans tous les domaines : justice, défense, enseignement, économie, société, culture, arts, sociétal, sciences, etc. Nous vous proposons ici de découvrir une macronade nouvelle, une énième… que vous pouvez retrouver aussi sur https://politiquemagazine.fr/, avec de nombreux autres articles.

Par Richard de Seze

Voilà que Macron s’apprête à « cogérer » les Îles Éparses avec les Malgaches pendant que Manuel Valls veut « trouver une voie originale et inventive et faire preuve de responsabilité » pour régler le sort de la Nouvelle-Calédonie, c’est-à-dire pour forcer à l’indépendance puisque majoritairement ses habitants n’en veulent pas. Pour faire bon poids et donner à la destruction de l’influence française toutes ses chances, Macron a décidé de créer une commission mixte franco-malgache d’historiens chargés d’étudier « les guerres de décolonisation et les atrocités qui ont été commises à cette époque » – par la France, bien sûr. On a vu avec le Cameroun, l’Algérie, le Sénégal et Haïti à quel point ces commissions réussissent à ce que « la vérité, la mémoire, l’histoire et la réconciliation puissent voir le jour », comme prétend l’espérer le président français. Rien de tel qu’une commission mixte d’historiens pour que la France soit insultée, la vérité enterrée, la mémoire faussée, la réconciliation traduite en indemnités.

Quand Valls parle de responsabilité, c’est comme lorsque Macron évoque la sienne à propos de la dissolution, en geignant que sa démarche n’a pas été comprise : leur responsabilité, c’est de couler la France. Ils se sont donné cette mission, ils y tiennent comme à l’euthanasie pour tous. Il faut arracher à la France toutes les bribes de puissance qui lui restent, faisant le jeu des États-Unis et de la Chine, et tous ses ressorts moraux encore un peu résistants, pour complaire à l’Union européenne, acharnée à promouvoir les droits les plus aberrants et à inventer très officiellement un « Coran européen » pour parachever l’islamisation de l’Europe.

C’est d’ailleurs assez cohérent avec la manière dont l’Union européenne se conçoit elle-même puisqu’elle porte le même esprit de totalitarisme universaliste que l’islam. Comme les révolutionnaires français considèrent qu’un citoyen français n’est pas un Français habitant la France mais un individu adhérant aux valeurs de la République (assentiment qui doit être perpétuellement renouvelé, surtout quand ces valeurs varient au gré des décisions anonymes d’un pouvoir informel et occulte), l’UE estime que ses valeurs fluctuantes sont le seul vrai critère d’adhésion au point que les États « déviants » sont punis comme des dhimmis dans l’oumma : à défaut d’être imposés, ils ne sont pas subventionnés, comme l’expérimente la Hongrie. Dans son remarquable ouvrage Les Preuves de la trahison démocratique (L’Artilleur, 2025), André Bonnet cite Guy Braibant, communiste français qui participa à la rédaction de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, où il fait exprès de rejeter l’idée des racines chrétiennes de l’Europe car elles seraient incompatibles avec l’universalisme « d’un projet fondé sur des valeurs qui sont le patrimoine commun de l’humanité » qui doit pouvoir accueillir n’importe quel État, même géographiquement situé en dehors de l’Europe. A. Bonnet relève cette aberration en fait très volontaire : le Traité établissant une Constitution pour l’Europe (Rome II, 2004), rejeté par les Français en 2005, et le traité de Lisbonne (2007), qui reprend tout du traité rejeté, n’arrêtent aucune frontière. Un « État européen », c’est en fait un État qui « respecte les valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les promouvoir » : la Turquie aujourd’hui, pourquoi pas l’Algérie demain, en attendant que la Hongrie vienne à résipiscence ou soit exclue.

Heureusement, la droite républicaine, celle qui a fait élire le président français qui a piétiné le référendum de 2005, est là pour faire respecter « une certaine idée de la France ». Par exemple, Laurent Wauquiez cherche à discréditer Bruno Retailleau en l’accusant de ne pas s’opposer à la proportionnelle parce que « la proportionnelle, c’est les régimes partisans, ce sont les petits accords d’arrière-boutique. C’est les Français qui ne choisissent plus leurs candidats » alors que le scrutin majoritaire permet d’obtenir une Chambre où Wauquiez est élu sans aucun esprit partisan. Une chambre où, sans calcul partisan et « en responsabilité », l’alliance de la droite républicaine avec les macronistes et la gauche, même la plus radicale, a permis de frustrer le RN de sa victoire annoncée, avant que le mépris républicain des usages républicains de la Chambre républicaine ne l’évince des postes auxquels il pouvait prétendre.

Hurawa wa shaba, c’est le « rideau de fer » imaginé par Macron à Mayotte, celui que Valls construit contre les Néocalédoniens qui veulent rester français, Macron contre les intérêts de la France, l’UE contre l’identité de notre vieux continent, et la République contre les Français. C’est bien le seul succès dont elle peut s’enorgueillir, et elle n’y manque pas.