Le spectacle accablant donné par l’oligarchie et ses sbires ivres de leur vérité !

Par Adègne Nova

Dans l’Almanach de l’Action française pour l’année 1926, Léon Daudet parle de « Sa Servilité la Presse », jeu de mots né de sa lecture de l’ouvrage de son confrère Stéphane Lauzanne, rédacteur en chef du Matin, journal conservateur de l’entre-deux-guerres, Sa Majesté la Presse. « Le type complet, achevé, de cette servilité, est un journal comme le Petit Parisien, qui tire à quinze cent mille exemplaires, et pénètre au fond des campagnes, mais qui n’est, chaque jour, qu’un reflet du communiqué gouvernemental. » Ah, et aujourd’hui, si vous saviez Monsieur Daudet…

Ainsi, les masses sont-elles pénétrées par ces informations qu’on leur assène à longueur de médias. Et quelle information ? « Que cherchent les journaux d’information ? » se demande Léon Daudet. « À n’être pas embêtés par les pouvoirs publics… [en faisant] des léchades des politiciens au pouvoir – quels que soient ces politiciens – et [traitant] de faits, enflés comme des bulles de savon… d’un sale savon. » Les gros titres de ces derniers jours en témoignent : pour Dernière heure, « Comment éviter une nouvelle crise en 2025 ? » ; pour Ouest France, « Quels sont encore les freins à la pratique du vélo ? » ; pour Le Maine, « L’essence s’économise avec des gestes simples » ; pour Le Figaro, « L’automobile européenne en pleine tourmente » ; pour Le Monde, « Comment Trump gouverne par intimidation »… et je ne parle pas là des chaînes d’information continue qui tiennent l’antenne des heures et des heures durant sans jamais rien ajouter au fait survenu ou qui doit arriver. L’exemple parfait en est l’agitation inutile des journalistes devant Matignon quand un nouveau gouvernement va être désigné : le reporter, fait les cent pas devant le 57 de la rue de Varenne en expliquant que derrière lui les portes s’ouvriront bientôt pour laisser passer untel qui donnera les noms dans quelques minutes, ou peut-être davantage, supposant qu’il ouvrira d’abord le battant de gauche avant celui de droit à moins que ce ne soit l’inverse ou sinon la fenêtre…

Aujourd’hui, tout l’art de la presse réside dans sa capacité à ne pas informer, tout en idéologisant à outrance. Attention toutefois, et c’est Hannah Arendt qui le dit, quand on vous ment en permanence, « le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien ». Et « un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion » ; ce qui est drôlement pratique, notons-le bien, « il est privé non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger ». C’est exactement là que veut arriver l’oligarchie qui nous gouverne : avoir un tel peuple sans tête pleine pour faire ce qui lui plaît. Léon Daudet, lui, disait de ces gens qui mentent, les sachants (vaste catégorie dans laquelle nous jetons pêle-mêle politiciens, journalistes, élites et gros-bonnets… souvent rassemblés autour des homards qu’ils dégustent tous assis autour de la même table pour discuter de la meilleure manière de nous serrer la ceinture), qu’ils emploient des « procédés de dissimulation des événements vitaux ou important [qui] ont grandi et se sont perfectionnés en proportion des procédés de divulgation des faits secondaires ou sans importance ».

Appuyons tous sur le bouton de notre téléviseur pour ne plus entendre la logorrhée abêtissante déversée sans cesse dans nos oreilles par des journalistes vendus à la sphère dirigeante, retrouvons le goût de l’effort intellectuel, ayons la volonté de penser clair, et par nous-mêmes, le pays n’en marchera que plus droit !