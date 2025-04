Combat royaliste 71

Le compromis européisme/islamisme

Par Philippe Germain

Aliénés par deux siècles de propagande scolaire et médiatique, pour les Français, la démocratie va de soi. C’est pourquoi ils restent dubitatifs devant l’actuel passage au nouvel âge post-progressiste, basé sur la revanche des nations. Cependant, avec le retournement américain vers le patriotisme, l’anti-wokisme et la religion, les Français ne peuvent plus ignorer que l’âge post-progressiste recouvre lentement la planète, ne laissant plus que l’espace européen au déclinant pôle progressiste. Preuve par le vice-président des États-Unis JD Vance qui dit tout haut ce que Donald Trump pense tout bas lorsqu’il critique les valeurs et le modèle économique des « technocrates » de l’Europe.

Pour ralentir le déclin progressiste, la technocrature européenne ne peut se contenter des seules forces électorales du « camp du bien » mais doit récupérer les voix de la démographie migratoire. D’où sa recherche d’un compromis idéologique avec le pôle islamique, pourtant dopé à l’anti-progressisme. C’est pourquoi le pôle idéologique progressiste réforme la démocratie faible en mode charia-compatible. D’abord, par des mesures symboliques comme le port du voile, mais aussi par une réécriture pénitentielle de la colonisation, un laxisme judiciaire, la normalisation de la narco-économie, la pratique de subventions sur fonds publics. Ensuite, en cédant une part du pouvoir politique communal aux islamistes.

Par ce compromis charia-compatible, la technocrature européenne espère que les peuples de souche et migrants renoncent à leurs identités culturelles, pour adopter une culture cosmopolite donnant naissance à un peuple nouveau, sans passé. Cette vision régénératrice par destruction est portée par l’extrême-gauche de La France Insoumise, sous l’appellation de « créolisation ».

Cette reconfiguration charia-compatible est déjà largement déployée en Belgique auprès de l’immigration marocaine, en Allemagne auprès des Turcs, en Angleterre avec les Pakistanais. En France, elle profite des accords avec l’Algérie. Le compromis européisme/islamisme est accepté par le pôle islamique conscient que l’Europe est la seule aire d’expansion possible pour l’Islam structuré par les empires moyen-orientaux renaissants irano-perse-chiite et turco-ottoman-sunnite.

L’Iran soutient la créolisation qui lui permet de recycler le vieil antisémitisme européen de gauche en antisémitisme pro-palestinien. Un antisémitisme exterminateur de l’État d’Israël servant de fédérateur à la quête d’hégémonie régionale iranienne articulant Hezbollah libanais, Houthis du Yémen, unités populaires irakiennes, milices de Daech, groupes afghans, pakistanais et Hamas palestinien. Pour sa part, la Turquie, nation pivot entre l’Europe et le monde musulman, soutient la créolisation progressiste qui préfigure l’entrée dans l’Europe de la Bosnie, l’Albanie, la Macédoine et le Kosovo. Ils constitueront des États-clients islamiques pour une Turquie membre de l’OTAN visant un califat à la mode ottomane sur l’ensemble des terres soumises à l’Islam. Car Erdoğan se présente comme le protecteur des populations musulmanes européennes, sachant que 85% des associations islamiques sont sous influence turque et travaillent main dans la main avec les Frères musulmans ou la confédération islamique Millî Görüş. La Turquie influence l’Europe grâce à sa diaspora en France, en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas. Bénéficiant de substantielles aides financières européennes, elle maintient son dossier d’adhésion à l’Europe qui, au nom de la démocratie, a favorisé la prise de pouvoir d’Erdoğan.

Car l’enjeu du compromis islamisme/progressisme c’est l’Europe. Certes, ce compromis ralentit le déclin progressiste mais il favorise aussi le passage de l’Islam dans l’âge post-progressiste. Face à cette paradoxale reconfiguration, comment situer le nouveau pôle de l’internationale réactionnaire ?

