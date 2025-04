Tout détruire et… ?

Par Rodolf Hertig

Non sans vouloir volontairement offenser mon lecteur, il s’agirait d’accepter une réalité pour l’instant trop peu prise en compte dans nos réflexions : nous sommes un État esclave. D’aucuns diraient vassal, j’insiste sur l’asservissement… malheureusement.

Nous vivons sous perfusion de toute la culture états-unienne, qu’elle soit technologique, culinaire, intellectuelle ou politique.

Nous sommes à la merci du fonctionnement de cet État outre-Atlantique, de ses taxes, de sa puissance, de des présidents et conseillers. Ne nous en déplaise, les États-Unis sont l’hégémon et nous, non.

Nous assistons aujourd’hui à un bouleversement politique au plus haut de l’empire : c’est la danse des empereurs. Cette tourmente a achevé de nous montrer que nos dirigeants n’ont jamais eu à cœur notre monde mais bien celui qu’ils voudraient voir le remplacer. Ils ne sont plus « français ». Comme notre cher président Emmanuel Macron, qui porte bien mal son prénom, l’a indiqué, « il faut d’abord tout détruire » – accordons lui qu’il y arrive parfaitement… hélas, nous nous demandons bien ce qu’il reste à piller.

Il ne paraît définitivement plus raisonnable de continuer de penser que ces gens portent dans leur cœur l’intérêt général ou plutôt le bien commun quand bien même ce serait leurs perceptions personnelles aussi curieuses soient-elles. Nous sommes bien au-delà de ça : la classe politique dont nous parlons était aux ordres et œuvrait à la construction de ce dit « nouveau monde ».

Seul problème désormais : la dynastie souhaitant cette refonte faiblit, elle a été démise, dénoncée et accusée publiquement. Les esclaves grondent. Nos politiques ne sont plus aujourd’hui que les membres d’un corps dont la tête se décroche, lentement… Mais méfiez-vous, c’est lorsque l’animal est blessé qu’il est le plus dangereux.

Il s’agit encore de l’achever.

À ceux qui voient en Donald J. Trump notre nouvel empereur malgré nous, un sauveur ; détrompez-vous : une France royale a toujours été une menace pour les États-Unis. Néanmoins, le président états-unien va remettre l’église au centre du village, ou plutôt le MacDo dans le maul, et cela peut nous accorder un instant de répit sur lequel il va falloir savoir massivement capitaliser ; pensons clair. Une fenêtre s’ouvre, la lumière s’y devine au loin, la chaleur de ses rayons nous caresse presque… marchons droit.