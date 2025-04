Espérance…

Il y a quelques heures, le comte de Paris rédigeait une tribune sur ses espérances pour la France. Nous reprenons ici ses mots afin que tout le monde – gens d’Action française et tous les Français attachés à la restauration de la royauté, mais aussi ceux qui souhaitent voir leur pays sortir du marasme qui le ruine – puisse les connaître…

*****

par Jean d’Orléans, comte de Paris

La situation de la France aujourd’hui n’est pas très heureuse. L’histoire nous montre cependant que rien n’est irrémédiable. Les choses peuvent toujours être améliorées. Cela dépend en grande partie de nous.

Nous avons toutes les qualités pour transformer ce moment difficile en occasion favorable et avancer différemment.

Pour y arriver, nous devrions privilégier la raison sur le sentiment et rechercher un certain bien de la société toute entière.

Nous avons encore des hommes et des femmes de bonne volonté qui font plus qu’ils ne disent pour gouverner notre pays dans la liberté et la justice et lui assurer prospérité à l’intérieur et paix à l’extérieur. L’histoire nous enseigne que c’est possible, tout en adoptant le principe de réalité. Mes ancêtres en ont été un exemple à plusieurs reprises.

En cette semaine qui suit la fête de Pâques, les chrétiens peuvent contribuer à leur manière à cette dynamique et apporter un supplément d’âme particulier à la suite du Christ ressuscité.

Bonne fête de Pâques.

Jean, comte de Paris