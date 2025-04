Un colloque avant l’hommage…

Face à une « troubleuse planète », comme l’écrivait la Nouvelle Revue Universelle, notre époque résonne d’orages inquiétants : conflits au Moyen-Orient, chaos en Centrafrique, guerre en Europe et ambitions américaines redessinent un monde instable. En France, les convulsions internes s’ajoutent à ces menaces extérieures, tandis que l’ordre républicain vacille, incapable d’inspirer confiance ou sérénité. Dans ce tumulte, une question s’impose aux citoyens attachés à leur patrie : comment protéger notre nation au seuil d’un nouveau cycle historique ? Le colloque de cette année, « Libertés, Souveraineté, Royauté », se donne pour mission d’y répondre avec audace, en interrogeant l’organisation politique qui saura armer notre peuple et préserver son avenir.

Inspirés par Charles Maurras, qui répétait dans la contre-révolution spontanée : « On dit, on redit, non sans raison, que ce qui doit s’imposer est la primauté de l’intérêt général », nous explorerons trois piliers essentiels : nos libertés fondamentales et incarnées, la souveraineté qui garantit notre indépendance, et la royauté qui incarne une alternative durable aux dérives actuelles. À travers des échanges riches et des perspectives audacieuses, ce colloque vise à esquisser une voie nouvelle pour la France, capable de la défendre contre les périls intérieurs et extérieurs. Rejoignez-nous pour bâtir cet horizon commun, où le bien de la nation triomphe des tempêtes (Lien vers la billetterie :https://www.actionfrancaise.net/…/colloque-liberte…/)

Le lendemain, c’est à Jeanne d’Arc qu’un hommage sera rendu, par les militants d’Action française et tous ceux qui souhaitent les accompagner, comme chaque année : https://www.youtube.com/shorts/Xc1VeyH_l8Q