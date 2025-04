La particularité de l’Action française est d’être un mouvement politique ET une école de pensée. Autour de notre mouvement-école royaliste gravite une galaxie informelle d’associations et de communautés intervenant dans des domaines culturels divers et variés.

Pour le domaine musical, voici une rareté datant de 2005. Une originalité que même le grand agitateur de la Génération Maurras, Sébastien Lapaque, n’aurait pas imaginée…

Un compact-disc, quasi artisanal, intitulé « Henri IV par les Mousquetaires » était produit, sans doute à un nombre très faible d’exemplaires, avec quatre pistes : 00:00 traditionnel, qui est le « Vive Henri IV » bien connu, 02:27 valse, 06:45 reggae et 11:11 rock.

Outre la date, 2005, le compact-disc et sa pochette portent les mentions d’identification suivantes : « enregistré et mixé par Jérôme Conception » et « réalisation graphique par Su’Soleil ». Par ailleurs, il est indiqué « produit par PYTHON ROYAL Productions ». Un ancien courriel (hotmail) est indiqué, que nous avons essayé de contacter : en vain, il n’estplus actif. Nous n’en savons pas beaucoup plus sur cette rareté dont la moindre mention semble avoir disparue d’internet, s’il y en a jamais eu…

(https://kp.odysee.tv/@AABCP:4/Henri-IV:8)