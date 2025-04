Politiqu magasine : Soudan : une guerre de pouvoir aux enjeux mondiaux

Le Soudan est en proie à un conflit meurtrier entre le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l’armée, et Mohamed Hamdan Dogolo, dirigeant des Forces de soutien rapide (FSR). Cette lutte de pouvoir, amplifiée par des influences étrangères et des intérêts économiques, s’inscrit dans un jeu géopolitique complexe.

L’Afrique est riche de son histoire, façonnée par ses divers royaumes et ses nombreux empires, par ses dynasties conquérantes qui ont traversé les siècles, laissant derrière elles un héritage fabuleux. Mais c’est aussi un continent continuellement marqué par la tragédie et frappé du sceau du sang.

Traversé par deux confluents du Nil, blanc et bleu, le Soudan est au carrefour de toutes les attentions géopolitiques. Terre des pharaons noirs de Koush, longtemps chrétienne, l’islam s’y est peu à peu imposé vers 1500, avant que l’ancienne Nubie ne soit occupée à nouveau par l’Égypte deux siècles plus tard. La révolte djihadiste du Mahdi Muhammad Ahmad (1891-1899) va poser les jalons du nationalisme soudanais, opposé à la monarchie égyptienne et à ses alliés britanniques. Ce n’est qu’en 1956 que le Soudan accède enfin à l’indépendance. Une république qui va rapidement sombrer dans l’instabilité, entre conflits entre musulmans et chrétiens sur fond de guerre froide et putschs en tout genre. En 2011, le Sud chrétien obtint finalement le droit de faire sécession, assumant de prendre son destin en main et privant de facto le reste du Soudan de « 75 % de ses réserves pétrolières ».

