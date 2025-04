La France ne doit pas s’abandonner au désespoir…

Par Jean-Philippe Chauvin

La Ve République est en crise : ce constat est d’une terrible banalité, mais il n’enlève rien à sa réalité et à ses dangers pour notre pays. Non que la République soit défendable, loin de là et bien au contraire, mais cette situation du cadre institutionnel actuel de notre nation française (cadre qui régit les services publics, décide des politiques économiques et sociales, indique des directions et se doit d’assurer la tranquillité des populations et des territoires) fragilise notre rapport au monde et notre crédit aux yeux d’autrui, et démontre à l’envi la justesse des analyses royalistes d’une faiblesse structurelle de l’État central (quand beaucoup pensaient et pensent encore qu’elle n’est que conjoncturelle) et de ses vices qui, malgré la parenthèse gaullienne (elle-même loin d’être totalement satisfaisante…), sont inhérents à tout régime qui laisse la démocratie s’emparer de la magistrature suprême de l’État, dans une erreur de positionnement que l’histoire juge souvent sévèrement et, parfois, cruellement. Il n’est pas possible de se réjouir du malheur de la Ve quand celui-ci fait aussi, par la force des choses et l’enchaînement des faits, le malheur du pays : « la politique du pire est la pire des politiques », s’exclamait avec raison Charles Maurras. Mais il est urgent et toujours utile de dénoncer cette République qui désarme le pays face aux enjeux et aux risques contemporains, et d’évoquer, aussi fortement que possible et de la manière la plus crédible et constructive que faire se peut, la nécessité d’une magistrature suprême de l’État ancrée dans le temps long et indépendante par son statut non-électif et héréditaire, parce que éminemment, politiquement, institutionnellement royal.

Le désordre politique actuel n’est pas le fruit d’un malheureux hasard mais celui de la volonté hasardeuse d’un homme qui, monocrate plutôt que monarque, s’est cru Jupiter quand il n’était qu’un apprenti sorcier : de l’or français, il a fait du plomb, celui des chaînes qui entravent les mouvements de notre pays et semblent en réduire, durablement, les perspectives d’action et de réaction. D’une République qui était censée protéger des blocages parlementaires (tels que ceux, fréquents et parfois terrifiants, qui pouvaient caractériser les Républiques précédentes…), nous sommes désormais passés à une République qui renoue avec le pire des désordres, celui de l’impuissance de l’État et du pouvoir de malfaisance des féodalités qui veulent toutes le soumettre à leurs propres envies : le pitoyable spectacle de l’Assemblée nationale, théâtre de l’invective permanente et de la surenchère militante, détourne les citoyens de la politique, à tort confondue avec ce cirque sans joie.

Et pourtant ! Jamais depuis les débuts de la Ve, la situation de notre pays n’a été aussi périlleuse, au risque de détruire, non seulement un modèle social en place depuis les années 1940 (qui mérite sans doute une critique constructive, et nous ne manquerons pas de la faire), mais l’idée même d’une convivialité sociale qui est l’un des piliers de l’unité française. Ainsi, de la dette publique, aujourd’hui lourde de plus de 3 300 milliards d’euros, et qui semble désormais hors de contrôle au risque de livrer notre nation aux griffes d’institutions finan­cières internationales ou à celles, pas plus bienveillantes, d’institutions européennes soucieuses d’une vaine orthodoxie budgétaire aux critères de Maastricht. Les circonvolutions gouvernementales et politiciennes des derniers mois, de M. Barnier à M. Bayrou (plus occupés à trouver une majorité de non-censure qu’à affronter les défis urgents du moment ou à creuser une voie crédible pour les années et les décennies à venir), ne sont guère de nature à nous rassurer, loin de là, et elles semblent marquées du sceau de l’impuissance plutôt que de la maîtrise. Or, il faut répondre à ce défi, mais sans négliger les autres éléments de la problématique économique et sans y sacrifier les nécessités sociales : si la réduction de la dette devait se faire en méprisant les conditions et les principaux aspects de la justice sociale, elle devrait être combattue avec la plus grande vigueur. Dans le même temps, céder aux facilités fiscales pour tenter de colmater quelques brèches budgétaires serait tout à fait néfaste et, assez rapidement, contre-productif. En somme, ni les solutions proprement libérales ni celles purement étatistes ne sont satisfaisantes ni souhaitables : pour répondre au défi de la dette, il importe de « faire de la force ». Cela signifie de refaire une économie solide, prospère, capable d’affronter les concurrences extérieures et de supporter les risques de la mondialisation (sans forcément l’agréer, d’ailleurs…), mais aussi de se libérer, autant que faire se peut, d’une dette qui emprisonne et peut, si l’on n’y prend garde, limiter voire annihiler notre liberté de parole et d’action.

Or, aujourd’hui, les vents ne sont guère favorables à la France. La démographie est, par exemple, révélatrice des difficultés françaises ou, du moins, des doutes des couples du pays : les chiffres de la natalité sont, encore, en baisse et ceux de la fécondité ne rassurent guère, avec un taux descendu à 1,62 enfant par femme en âge de procréer quand il faudrait un taux de 2,1 pour assurer un renouvellement rassurant des populations. Pourtant, si l’on en croit Le Figaro du 15 janvier dernier, selon l’enquête Vérian-UNAF de 2023, « les personnes en couple et en âge de procréer (18-44 ans) déclaraient en 2023 souhaiter dans l’idéal 2,27 enfants (…) Ce n’est donc pas faute de désir d’enfant que les naissances baissent ! » Connaître et combattre les causes de cette dénatalité menaçante et dangereuse, y compris pour l’économie française (car « les bébés d’aujourd’hui sont le PIB de demain », selon la célèbre formule), est aussi un moyen d’assurer cette solidarité nationale sur laquelle reposent, par exemple, le système de retraites par répartition mais également nombre d’emplois publics (de la santé à l’école, en passant par le sport et la défense). Une politique sociale (donc familiale) de l’État doit s’inquiéter de cette question et, sans s’introduire dans les alcôves, soutenir le désir d’enfants en lui permettant d’advenir dans de bonnes conditions, même s’il n’est pas impossible de penser que c’est aussi par le renforcement social et politique des communautés et associations de base (familles, professions, communes, et les associations afférentes) qu’un esprit et un contexte favorables à l’accueil des enfants pourront le mieux s’affirmer et se concrétiser.

Mais cette politique familiale fondée sur une subsidiarité bien comprise doit être aussi soutenue par une stratégie économique ambitieuse : réindustrialisation et défense des entreprises implantées en France comme de leur écosystème local ; politique d’accueil favorable pour les investissements industriels des entreprises étrangères ; défense des intérêts français face aux concurrences étrangères, sous la forme d’un protectionnisme intelligent qui ne soit pas enfermement mais renforcement intérieur (par une production nationale de ce que nous désirons consommer et que nous pouvons produire dans notre pays, par exemple) ; etc. Le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis n’est pas exactement une bonne nouvelle pour l’économie française ni pour celle de nos voisins européens, mais elle peut être, a contrario, une occasion de refranciser notre économie et, ainsi, de mieux garantir notre indépendance à l’égard des entreprises multinationales étrangères et des nationalismes économiques d’Outre-Atlantique et d’Asie, devenus plus agressifs à mesure que les pays du continent européen s’affaiblissaient, dans un double mouvement de vieillissement et de « consommation sans production »…

Mais nos concitoyens saisissent-ils toujours toute l’importance des thèmes abordés plus haut ? La logique de la Société de consommation a privilégié les consommateurs, au point de limiter l’approche des questions économiques et sociales au pouvoir d’achat et aux retraites, et il est difficile d’aborder d’autres sujets pourtant fondamentaux si l’on souhaite maintenir un niveau de travail satisfaisant et un niveau de vie équivalent dans les années qui viennent et pour les générations présentes comme à venir. Le rôle des royalistes sociaux est néanmoins de n’en négliger aucun, et leur présence près des agriculteurs menacés par la signature du Traité Mercosur comme près des ouvriers des usines automobiles ou de l’agroalimentaire ne peut être facultative…