Douter ? Jamais. Réfléchir, pourquoi faire ? C’est l’affirmation qui toujours est assénée par les ignorants !

par Adègne Nova

En 1971, Jean-Paul Belmondo disait à Jacques Chancel dansson émission Grand Amphi : « je joue pour tous les publics, les communistes, les royalistes, les tout ce qu’on veut mais je n’ai pas à influencer les gens. Le métier d’acteur sert à les distraire et pas à leur mettre des idées dans la tête ». Voilà bien un homme, un grand acteur – un vrai tout simplement, pas un ersatz de comédien comme nombre de ceux d’aujourd’hui –, qui savait où était sa place.

Ces jours-ci, un ancien enfant de chœur de Pointe-à-Pitre,champion d’Europe, champion du monde, médaillé olympique de judo dans la catégorie des poids lourds s’exprime. Pour évoquer « yaku suku geiko », « ushi komi » ou « randori » ? Que nenni ! Il s’exprime sur le port du voile en France : « Je crois qu’en France, on perd notre temps sur des choses et surtout on se sert de certaines choses pour mettre la lumière là où il ne faut pas. Pensons plus à l’égalité que s’acharnersur une seule et même religion ». C’est vrai qu’il est « ambassadeur de bonne volonté » de l’ONU, autrement dit il prête sa réputation et son nom pour la défense des causes à la mode pour l’Organisation…

Quand, en son temps, Belmondo parlait aux journalistes, c’était au sujet de Molière ou de Courteline ; quand les artistes actuels s’expriment, c’est au sujet de tout et n’importe quoi, se croyant autorisés, du fait de leur notoriété, aussi petite soit-elle, à aborder la politique, le climat, la protection du kakapoou la difficile vie des clavilogistes.

Alors, un autre champion d’Europe, champion du monde, super-coq celui-ci chez les boxeurs, né à Téhéran, prenant rarement la parole dans les médias se permet de lui répondre :

Quand je veux des renseignements sur la chimie, je vais voir un chimiste, quand on veut des renseignements sur un fait religieux, on se rapproche de quelqu’un qui est de cette culture religieuse ou qui a fait des études sur cette théologie. Le voile islamique, je le connais, ça n’est pas un bout de tissu sur la tête des jeunes filles pubères, ça a été commandé par Dieu dans le coran. La femme doit être cachée parce qu’elle est objet de perversion, elle peut pervertir les hommes. Mais si port du hijab il y a, c’est tout le livre qui doit être respecté et donc : une fille hérite moitié moins que son frère ; quand une femme se retrouve devant une juridiction sa parole vaut deux fois moins que celle d’un homme ; quand une mésentente survient dans un couple, le mari demande le divorce, la femme ne le peut pas ; en cas de divorce, qi un enfant a 3 ans et 1 jour, c’est son père qui en a la garde… Les femmes veulent-elles cela ?

Le féminisme en France porté par des féministes de papier est à géométrie variable, selon la possibilité qu’offre le sujet débattu de faire parler de soi. Je me souviens, ici, de la dextérité de certaines actrices avec une paire de ciseaux : début octobre 2022 ce sont 53 actrices françaises qui affichent leur soutien au combat des iraniennes qui manifestent contre le régime politique de leur pays. Comment ? Elles se filment en train de se couper une mèche de cheveux. Le journalLibération, en légende de l’image publiée, écrivait alors « message sans précédent d’actrices et de chanteuses françaises de renom ». Waouuuu ! Quel soutien ! Là, y’a du sacrifice !!!

Des idiotes utiles, souvent sans talent en outre, qui s’autorisent à déverser leur logorrhée merdeuse sur le monde qui leur permet d’être ce qu’elles sont. Ce qu’elles ne voient pas, et avec elles les marcheurs en tout genre, les derniers en date ayant sillonné des rues françaises pour lutter contre le racisme, c’est qu’elles font le jeu des Frères musulmans qui, sans arme grignotent peu à peu notre culture, nos traditions, notre pays.

Al-Andalus… ça ne parle pas à grand monde dans ce milieu de crabes médiatique d’une ignorance crasse, ce serait pourtant bien de lire ce qu’il s’est passé dans la péninsule ibérique durant la première moitié du deuxième millénaire. Et Le camp des saints… ça ne parle pas non plus, dommage !

Il ne sert à rien de râler après le gouvernement, les taxes, le chômage, les retraites tardives si on se perd soi-même. Notre culture se meurt, hélas souvent sous des coups de Français. Réveillons-nous !