Blog de Jean-Philippe Chauvin  : Les fonctionnaires méritent mieux que la République.

Dans la crise de la dette que connaît actuellement notre pays, il est parfois de bon ton de chercher (et de trouver…) des boucs émissaires : les fonctionnaires en font souvent d’excellents, semble-t-il, et les enseignants particulièrement, ce qui n’est pas forcément juste ! Bien sûr, certains verront dans mon propos une réaction corporatiste, par le simple fait que je suis moi-même professeur de l’éducation nationale, et cela depuis environ trente-cinq ans, ce qui m’a néanmoins laissé le temps d’apprécier les qualités et les défauts de la « classe enseignante ». Je n’ignore rien des légitimes sentiments et ressentiments à son égard. Mais ce n’est pas, pour l’heure, l’objet de mon propos : d’autres notes de ce site les évoqueront dans les mois prochains…

En fait, je voudrai ici rappeler une simple chose : les fonctionnaires sont utiles, leur fonction l’est, presque par définition, puisqu’il s’agit de faire fonctionner les rouages de l’État, et cela même s’ils sont parfois pesants, trop nombreux ou complexes, voire kafkaïens. L’État a besoin de fonctionnaires, mais sans doute peut-on penser que « tant vaut l’État, tant vaut sa Fonction publique », et, par là-même, ses fonctionnaires…

