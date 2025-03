Monde & Vie : En Syrie comme ailleurs, l’islamisme tue !

Dans le précédent numéro de Monde&Vie, le journaliste et grand reporter Régis Le Sommier émettait des réserves sur l’accueil enthousiaste réservé par la diplomatie et les médias français à l’arrivée au pouvoir en Syrie d’Ahmed al-Charaa (photo), fondateur de l’organisation islamiste Hayat Tahir al-Cham. « Acclamer ce personnage comme le libérateur de la Syrie après la fin de la dictature de Bachar el-Assad me paraît très naïf », disait-il, en observant que, déjà, certains groupes ethnoreligieux, notamment les alaouites (une hérésie chiite) et les chrétiens, faisaient l’objet de règlements de comptes et de persécutions de la part des milices islamistes. Les massacres perpétrés début mars contre ces communautés montrent que ses craintes étaient justifiées.

Pour prévoir ce qui allait arriver, il suffisait de se souvenir de ce qui s’est passé en Irak, en Libye, en Tunisie et plus récemment en Afghanistan. Dans tous ces pays, la chute de régimes despotiques et corrompus, acclamée par les médias français, a provoqué un chaos encore pire pour les populations concernées et profité aux islamistes. À la fin de la fête, nos journalistes passent à un autre sujet et les peuples ont la gueule de bois.

