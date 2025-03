Une politique pour le XXIe siècle

Fait capital pour comprendre le XXIe siècle, la France passe de la société industrielle à la société post-industrielle en 1982, au moment où les sociaux-démocrates du centre-gauche ont pris la relève des libéraux du centre-droit. Pierre Debray publie alors sa dernière grande étude monarchiste sur les conséquences de ce double phénomène.

S’appuyant sur l’Empirisme organisateur et la vision maurrassienne de « l’Avenir de l’Intelligence », Debray réalise une grande analyse prospective sur les méfaits sociaux et sociétaux de la société post-industrielle, le vieillissement de la population et les flux migratoires.

Avec 30 ans d’avance, remontant aux causes, il prévoit les méfaits de notre actuelle crise de civilisation et désigne l’adversaire principal à combattre, l’«établissement» et sa technocratie comme nouveau visage du Pays légal. En stratège royaliste, il démontre la contradiction, porteuse d’espérance pour le Pays réel, entre la défense de la démocratie et la prétention à moderniser la société.