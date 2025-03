Emmanuel Macron s’est saisi de la question ukrainienne pour déployer sur la scène internationale et française tout l’éventail de ses grâces diplomatiques. Le voilà, vraie mouche du coche, qui pique et harcèle Poutine, Trump, Zelensky, Starmer et tous les chefs d’État des pays membres de l’UE.

Il tient enfin l’occasion de rappeler qu’il avait eu raison, en 2017, de pousser son idée d’une défense européenne, d’oublier les règles budgétaires qui l’agacent.

Mais, d’une part, il n’y a pas de position européenne commune, ou plutôt personne ne veut que la France se serve de l’Ukraine pour prendre la direction des opérations : Macron a lassé tous ses « alliés » par sa versatilité et la diplomatie macronienne a démontré son impuissance en Afrique. D’autre part, Emmanuel Macron devrait s’occuper des vrais sujets : ce n’est pas la Russie qui menace la France, c’est le narcotrafic qui gangrène le pays entier, avec son cortège de vols et de meurtres. Ce n’est pas la diplomatie trumpienne qui menace la France, c’est l’Algérie et la manière coupable dont Macron refuse de s’attaquer à cet invraisemblable allié. Ce n’est pas l’Union européenne qui va sauver le budget de la France, c’est l’Union européenne qui menace la France avec son marché de l’énergie dont Macron ne veut pas sortir, ses projets d’achats d’armes américaines au détriment de notre industrie militaire.Cette même industrie que nous fragilisons en continuant de vendre les fleurons de l’industrie française, empêchant ainsi une véritable souveraineté militaire.

Macron devrait s’occuper des vrais problèmes, ceux de la France, et ne pas devenir lui-même le principal problème des Français.