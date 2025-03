Pour ce nouveau numéro des « Idées à l’endroit », sur TV Libertés, Rémi Soulié reçoit les écrivains et journalistes Anne le Pape, Francis Bergeron et Juan Asensio, pour évoquer la haute figure de Léon Daudet, romancier, pamphlétaire, critique, bretteur et homme d’action, qui fût l’une des plumes les plus redoutées mais aussi les plus respectées de l’Action Française.