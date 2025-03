par L’observateur

Adoncques mes compaignons, car au Roi en dormance il faut bien des gens d’armes, adoncques à vous qui connaisseurs du grimoire Kiel et Tanger savez que seuls les sots pensent que la frontière de France se défend dans les plaines ukrainiennes, adoncques à vous qui raison sachez garder, regardons le vrai danger droit dans les yeux, côté Indo-pacifique.

Les Philippines sont en mauvaise prise avec les mandarins de Pékin, dont les pirates contestent leur souveraineté en mer de Chine méridionale. Liée à l’Empire des Amériques par un traité de défense depuis l’an 1951, Manille scelle des partenariats militaires avec d’autres pays dont le Royaulme de France, qui par malheur estoit présentement dirigé par un saltimbanque prétentieux. Ce qui fit participer en 2024, la frégate française le « Vendémiaire » aux manœuvres « Balikatan » près des territoires convoités par le cruel Empire du Milieu. Puis, avec la mission PEGASE, deux aéronefs Rafale, un A400M et un A330 MRTT de l’armée de l’Air française se rendirent aux Philippines pour la première fois. En l’an 2025, notre coopération militaire a pris une tout autre ampleur. Ainsi, dans le cadre de la mission Clemenceau 25, après avoir pris part, au large de Luzon, à des manœuvres, le groupe aéronaval [GAN] formé autour du porte-avions Charles de Gaulle est arrivé à la base navale de Subic Bay, où nos manœuvres se sont concentrées sur la lutte anti-sous-marine et le combat aérien en « mer de Chine méridionale », tandis que deux de nos aéronefs de patrouille maritime Atlantique 2 de la « Royale » avaient été préalablement déployés sur la base sur l’île de Luzon. Alors qu’elle est prompte à critiquer tout déploiement militaire étranger dans la région indo-pacifique, la Chine n’a pas encore réagi aux activités de nos bâtiments armés aux Philippines.

Mieux, mes gentilz compaignons, oui mieux, le chétif moricaud ministre des Armées, Maistre Lecornu déclaroy (Le Parisien, ce 23 février) : « Pour pouvoir faire face à des menaces dans la durée, il faut monter en puissance. La Marine nationale dispose de quinze frégates. Si nous devions tenir plusieurs espaces maritimes en même temps, il faut une cible autour de dix-huit frégates ». Mieux vaut tard que jamais et nos corsaires brestois et toulonnais se mettent à rêver car il y a urgence. La preuve depuis quelques jours, trois navires de guerre chinois sont déployés en mer de Tasman, entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette flottille y a mené un exercice de tir réel. Cette flottille chinoise de Pavillons noirs (marine de l’Armée populaire de libération) est passée au large de la Nouvelle-Calédonie. Nos FANC ont donc sollicité les deux avions de surveillance maritime Falcon 200 Gardian de la Flottille 25F ainsi que le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer [BSAOM] d’Entrecasteaux. C’est là que notre frontière se défend et non devant Kiev.

La tâche estoit difficile. Souvenons-nous, fidèles compaignons et gentilz sires, que le Royaulme de France estoit déjà trahi par le vil Empire américain qui a forcé la pucelle Australie à mettre brutalement fin à son programme de sous-marins « Attack » à propulsion classique, confié à « l’arsenal » français. L’Australie doit maintenant recevoir huit sous-marins nucléaires d’attaque [SNA] dans le cadre du pacte « AUKUS », scellé avec les États-Unis et les maudits Anglois ! Ceci dit, mes compaignons, certains esprits rancuniers, comme votre serviteur, constatent que la Royal Australian Navy (RAN) pourrait connaître une rupture temporaire de capacité, la prolongation de la durée de vie de ses six sous-marins de type Collins étant loin d’être assurée. En outre, il n’est pas certain que l’Empire américain soit en mesure de lui livrer les trois Virginia promis étant donné que l’US Navy peine déjà à obtenir ceux qu’elle a commandés, l’industrie navale américaine n’étant pas parvenue à augmenter ses cadences de production. Ceci dit, mes fidèles compaignons, si d’aventure, n’en doutons point, nos arsenaux étoient en mesure vendre des sous-marins à l’Australie dans le cas où la prolongation des six Collins de la RAN ne serait pas possible… ou si le programme AUKUS n’alloit pas à son terme comme prévu. Ce serait aussi cela tenir le rang du Royaulme de France dans l’Indo-pacifique.