Politique Magazine : Une nouvelle ère pour le Liban ?

Le Liban a un nouveau président de la République depuis le 9 janvier 2025. Joseph Aoun, entré à l’académie militaire libanaise en pleine guerre civile, a gravi tous les échelons de l’institution dans laquelle nombre de ses compatriotes ont placé leurs derniers espoirs.

Réputé pour sa probité et sa capacité à entretenir des relations diplomatiques cordiales, le jeune sexagénaire a reçu 99 voix sur 128 lors d’un vote du Parlement. Son nom circulait depuis des mois parmi les spécialistes du pays du Cèdre, alternant entre le statut de favori et de premier déçu. Alors qu’il n’était initialement pas le candidat de la France, Joseph Aoun a fini par réunir un très fort soutien international, l’Arabie Saoudite et les États-Unis intensifiant leurs pressions pour que l’exécutif libanais ne soit plus vacant. L’élection de Joseph Aoun a indéniablement provoqué une vague d’espoir chez de nombreux Libanais, notamment chrétiens, qui espèrent que sa réputation de haute tenue se confirmera en face des défis éminents que l’hôte du palais de Baabda devra affronter.

