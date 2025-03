Le blog de Bernard Lugan : L’Afrique Réelle n°183 – Mars 2025

Sommaire

Dossier

– L’Algérie dans le piège des hydrocarbures

– La Libye, cœur de la nouvelle stratégie russe en Afrique

– La nouvelle géopolitique du Sahel

– Peul contre Dogon, le retour à la longue histoire

Histoire

– Les Peul : des réfugiés climatiques depuis le néolithique ?

– La prise d’Alger : 5 juillet 1830

Editorial de Bernard Lugan

Boualem Sansal et les frontières de l’Algérie

C’est pour avoir déclaré au magazine Frontières que « Quand la France a colonisé l’Algérie, toute la partie ouest de l’Algérie faisait partie du Maroc : Tlemcem, Oran et même jusqu’à Mascara. Toute cette région faisait partie du royaume », que Boualem Sansal a été jeté en prison en Algérie.

Or, historiquement Sansal a raison comme je le démontre, cartes à l’appui, dans mon livre Histoire des Algéries des origines à nos jours.

Durant la période coloniale, le Maroc fut en effet territorialement amputé, à la fois à l’Est, et au Sud :

– A l’Est, la France créa l’Algérie en unifiant des territoires qui n’avaient jamais constitué un ensemble politique, et en lui rattachant les provinces marocaines du Touat, de la Saoura, du Tidikelt et du Gourara, ainsi que les agglomérations de Tindouf et de Béchar, l’ « Orient marocain » en un mot.

– Au Sud, l’Espagne amputa le Maroc de la Saquia el Hamra et de l’Oued ad Dahab dont elle fit la colonie du Sahara occidental.

La suite