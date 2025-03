Communiqué d’Action française – L’arme nucléaire ne se partage pas

Il ne fallait pas être grand clerc pour deviner que la large victoire de la CDU en Allemagne ne serait pas une bonne nouvelle pour la France. Présenté à la fois comme un atlantiste et un grand européen, le futur chancelier Friedrich Merz n’a pas attendu longtemps pour abattre son jeu : profiter d’un vacillement dans les relations entre l’Europe et les États-Unis pour lorgner sur les armes nucléaires britannique et française en vue de les « partager ». Si le chancelier n’est pas sans savoir que l’arme britannique est à la main des États-Unis, en revanche, il compte bien profiter des lubies de « souveraineté européenne » de Macron qui a déjà plusieurs fois émis l’idée d’un tel partage, et répondu aussitôt favorablement au futur chancelier outre-Rhin qui, en bon nationaliste allemand, cherche à retrouver la suprématie en Europe.

Président démonétisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, Macron cherche à redorer son blason en tant que chef des armées, surtout si, en sacrifiant la souveraineté de la France, il peut réaliser ses ambitions européennes. Il faut savoir qu’un tel partage de notre puissance nucléaire nous dépouillerait de toute indépendance stratégique car, plus que tout autre, l’emploi de l’arme nucléaire, qui implique unité et rapidité de décision, ne saurait être envisagé indépendamment de la défense des intérêts vitaux de la patrie. En voulant partager son emploi, c’est-à-dire en laisser la clef à l’Allemagne, Emmanuel Macron soumettrait la France aux intérêts que l’Allemagne jugerait vitaux pour elle.

C’est la raison pour laquelle l’Action française condamne de la manière la plus ferme la réponse favorable de Macron au futur chancelier Merz et demande, dans le cas où le président persisterait dans ce funeste projet, l’application de l’article 68 de la Constitution en vue de prononcer sa destitution pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».