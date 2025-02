Communiqué d’Action française – Des militants injustement arrêtés

À la suite du récent attentat islamiste survenu le samedi 22 février à Mulhouse, perpétré par un citoyen algérien sous OQTF, qui a fait un mort et six blessés, les élus locaux n’ont proposé, comme à leur habitude, qu’un exercice de langue de bois stérile intitulé « hommage républicain » : mais « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ».

Face à cette passivité, et pour certains cette complicité, deux de nos militants alsaciens présents lors du rassemblement du lundi 24 février ont interpellé la République sur son incapacité à protéger les citoyens français en criant « Stop au francocide » et « Expulsez les OQTF ».

Ils ont été placés en garde à vue !

Décidément, la République gouverne mal mais elle se défend bien, sauf face à ses véritables bourreaux. Nous avons eu déjà beaucoup trop de morts, nous avons déjà beaucoup pleuré, nous avons déjà beaucoup prié. Les Français ont désormais légitimement le droit d’exiger que tous les élus locaux, ainsi que les dirigeants nationaux et le gouvernement des juges prennent leurs responsabilités. Nous ne voulons plus nous taire ; nous refusons de nous coucher devant le Président Tebboune ; nous ne supportons plus le silence d’Emmanuel Macron. Nous exigeons la fermeture des frontières et l’expulsion immédiate des personnes sous OQTF !

L’Action française, elle, continue de faire reculer la trahison !