Un p’tit tour et puis s’en va !

Une visite ministérielle sous le beau soleil de Provence.

*****

par Adègne Nova

Le thermomètre au soleil indique 20° ce jour dans la capitale de la Provence. Un temps à voir tous les Parisiens déambuler devant la Madeleine, sur le cours Mirabeau, la rue Espariat… La place de la mairie est colorée comme tous les samedis : c’est le marché aux fleurs. Entre les mimosas et les roses, les lys blancs dominent toutes les autres senteurs. Au balcon, au-dessus de la porte en bois monumentale de l’hôtel de ville, flottent le drapeau de l’« Empire », celui de la France et, tout à droite, le drapeau d’or aux pals de gueules de la Provence. Tiens, les drapeaux de l’Arménie et de l’Ukraine ont disparu… n’est-il plus l’heure de penser à ces populations ? Ah, actualité, comme tu es versatile !

Une dame s’étonne du nombre de policiers présents. Que se passe-t-il ? Trois voitures de la municipale, des motards de la gendarmerie, des RT en veux-tu en voilà, des képis, des calots, du bleu foncé, du bleu ciel… Un badaud lui répond : « C’est Darmanin qui est là ». Médias mainstream ou pas, vous avez beau vous époumonez, le nom de vos bien-pensants, décidément, a du mal à entrer dans l’esprit du peuple qui tâche de vivre au mieux dans ce pays exsangue. Jeudi soir, sur cette même place, c’étaient les commerçants, les gens des professions libérales, les auto-entrepreneurs, etc. qui disaient leurs difficultés à vivre, saignés qu’ils sont par la fiscalité gargantuesque qui frappe les gens qui veulent bien travailler… « stop au racket fiscal ! » était leur credo.

Aux lampadaires flottent les oriflammes queue de pie, en rouge et jaune, venus tout droit des comtes de Barcelone desquels descendent les comtes de Provence. Quid du blason dit « moderne » du XVIIIe siècle qui arbore fièrement une fleur de lys ? Ah, son lambel rouge signale trop l’appartenance à la famille royale. On est en République, Madame !

D’ailleurs sur la façade de la mairie, le régime politique est bien noté : « liberté, égalité, fraternité », à laquelle devise nationale sont ajoutées deux vertus : « probité » et « générosité ». Ben voyons ! Toutes ces forces de l’ordre sont là pour protéger le corps d’un ministre, de la Justice aujourd’hui, mais de l’Intérieur et des Outre-mer avant et de l’Action et des Comptes publics encore avant… c’est magnifique, il sait sûrement tout faire…

Que vient-il faire à Aix ? La Provence titre qu’il est venu en pré-campagne pour 2027 avec son micro-parti « Populaires », ActuMarseille indique qu’il est venu pour animer une réunion publique en sa qualité de président de « Populaires »… Une réunion publique ? La définition politique d’un tel événement n’est pas celle du dictionnaire visiblement car au moment d’entrer dans la salle des États de l’hôtel de ville de la cité comtale, nous sommes refoulés : « Non, vous ne pouvez pas entrer, vous n’avez pas d’invitation ». Probité, générosité… la définition de ces mots doit, elle aussi, être politiquement républicaine, à la façon de « liberté, égalité… » ! Nous n’avons pas montré une patte assez blanche… les très chers p’tit-fours de la rue Chabrier sont réservés à une « élite ». Notez les guillemets, là encore la définition est à géométrie variablement adaptative et erronée.

Le sieur Darmanin est donc venu à Aix après avoir visité la centrale d’Arles… Tiens donc, on s’intéresse aux prisons un peu plus dures que les autres ? On joue une nouvelle partition, un nouveau chant des sirènes ?… Quels sont donc ceux qui, encore, iront à leur perte en l’entendant ?

« Pour construire l’avenir, il faut se parler franchement » indique en gros et gras le site du président de « Populaires ». Des paroles, des promesses, des mensonges… Les rois de France, eux, pendant huit siècle, n’ont rien promis : ils ont fait… Ils ont fait la France !

Cessez donc de parler, Messieurs les républicains, Mesdames les démocrates, œuvrez pour le pays réel ! Certes, c’est difficile pour vous, vous ne le connaissez pas, toujours occupés que vous êtes à jouer pour lui la grande sérénade de la réélection.