Tradition et modernité furent la boussole de l’historien Numa-Denys Fustel de Coulanges (1830-1889), durant sa vie tout entière consacrée à la recherche, et souvent à la polémique, avec ses pairs, historiens issus de l’érudition allemande, ou des jeunes générations de la Sorbonne. Auteur pionnier par bien des aspects, Fustel de Coulanges a laissé une œuvre immense, et aujourd’hui méconnue, sur les origines des institutions sociales et politiques de la Cité antique, et sur celles de l’Ancienne France. Par son œuvre de pédagogue, comme professeur à la Sorbonne et à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, et comme directeur de cette institution, il a formé plusieurs générations d’historiens. Si certaines de ses idées ont vieilli, si d’autres ont été complétées largement par la recherche historique, d’autres sont toujours valables. Dans son ensemble, son action peut être considérée comme fondatrice dans l’historiographie française.

Cette biographie a pour ambition de faire (re)découvrir cet historien et polémiste parfois cité, et souvent peu lu. Appuyée sur une lecture intégrale de son œuvre et des archives inédites, elle étudie la vie et l’œuvre de Fustel de Coulanges, en la replaçant dans son contexte historique et intellectuel. Enfin, ce livre s’attache à une réflexion sur l’actualité des thèses de Fustel de Coulanges et sa postérité.

Pour aujourd’hui, Fustel de Coulanges est un historien de la clarté, de l’unité et de la continuité, à redécouvrir avec un regard critique.