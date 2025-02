Communiqué d’Action française – Fouquier-Tinville pas mort

Le député de La France insoumise Antoine Léaument, élu dans l’Essonne, a écrit, le 31 janvier dernier, au ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau pour dénoncer la marche aux flambeaux, organisée à Paris, comme chaque année autour du 21 janvier, par le Souvenir Louis XVI, entre l’église Saint-Augustin et la Chapelle expiatoire, en mémoire du roi Louis XVI assassiné par la Convention après une parodie de procès.

Cette année, c’est le 18 janvier que des centaines de Parisiens, dont naturellement un grand nombre de militants de l’Action française, ont tenu à rendre hommage au roi-martyr. Malheureusement, alors que ce défilé de la mémoire pourrait être un moment d’union nationale autour d’une figure sacrée de notre histoire, les héritiers de Robespierre, désireux comme toujours d’attiser les haines, montrent qu’ils n’ont rien appris ni rien oublié. Car c’est à un exercice de basse police politique que s’est livré ce Fouquier-Tinville au petit pied, qui n’en est pas à sa première atteinte à la mémoire de « Louis Capet », en « rappelant » au ministre de l’Intérieur l’article du Code pénal et celui de la loi du 29 juillet 1881 auxquels auraient contrevenu les « marcheurs » du 18 janvier, en criant « Vive le roi ». Et de réclamer peines de prison et amendes pour le simple fait d’avoir montré sa fidélité au Roi et à la Monarchie.

L’extrême gauche a, une nouvelle fois, montré son vrai visage : celui de l’intolérance, de la division haineuse, de la délation et du profond mépris de la liberté d’expression et de la liberté politique. Ses représentants à l’Assemblée sont minoritaires, certes. Mais ils l’étaient également sous la Révolution, ce qui ne les a pas empêchés, en raison de la mollesse de leurs opposants, de prendre le pouvoir, d’imposer leur dictature sanglante et de massacrer des centaines de milliers de Français. Nous ne saurions donc être trop vigilants. Qu’ils sachent qu’ils trouveront toujours face à eux l’Action française pour combattre leurs discours de division nationale et leurs idéaux de guerre civile. Pour nous, fidèles au Roi et à la France millénaire, la patrie demeure une amitié.