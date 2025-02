Combat royaliste 60

Le grand retour DU politique

Par Philippe Germain

Lentement depuis l’an 2000 marchait le dispositif démocratique. C’est-à-dire la pensée dominante de l’« économique d’abord » des libéraux libertaires, appuyée sur le bras du terrorisme intellectuel de ses alliés objectifs, les bourgeois-bohèmes. Rien ne semblait pouvoir entraver cette marche, sauf un éventuel retour DU politique. C’est ce qui se passa par des coups de butoirs à l’international et à l’intérieur des frontières de la patrie française, tant continentales qu’outre-mer.

Avec les anciens empires renaissants et l‘affirmation d’État-nations, le grand retour DU politique fut évident en 2017. Pour Alain de Benoist – pourtant entrepreneur intellectuel de la métapolitique –, le Nouvel Ordre Mondial s’effaçait « à l’heure où la politique fait son retour en force » et l’Europe ne réalisait pas « qu’elle était déjà morte ». L’Europe était un canard économique sans tête face à trois tigres politiques : l’Amérique, la Russie et la Chine. Ensuite, en 2019 la crise sanitaire internationale de la COVID discrédita totalement la pseudo-efficacité des technocrates. En revanche, grâce au contrôle social, la pandémie dévoila la capacité politique des technocrates à suspendre les libertés individuelles, collectives, politiques, d’aller et venir, d’entreprendre, de réunion, de culte, de manifestation et d’expression. De plus la mondialisation s’avérait non solidaire et les intérêts nationaux primaient indéniablement sur elle. Dans la foulée, en 2022, l’agonie de la mondialisation débuta avec la guerre d’Ukraine « symétrique » de type Verdun 1916. Les peuples découvraient que l’Europe, censée les protéger de la guerre, poussait au nom de la démocratie à un conflit entre une vielle nation historique et une autre émergente par pure volonté. À moins que cela ne soit une guerre civile de la nation russe ?

C’est au Proche-Orient qu’en 2023, ce retour du politique s’accéléra. L’important pogrom d’Israéliens, déclencha une autre guerre à Gaza puis au Liban, qui entraîna une importante vaque mondiale de judéophobie, sous pavillon d’antisionisme politique. Dans des pays de « l’Occident global », le drame de Gaza fédérait différents courants musulmans, l’islamo-gauchisme et la gauche réformiste. Ils s’amalgamaient en ennemis de intérieur au service politique de l’internationale islamique. Enfin, depuis 2024, la spectaculaire montée en puissance de la quatrième révolution industrielle, celle de l’Intelligence artificielle, allait menacer un maximum d’emplois et donc affaiblir la domination de l’« économique d’abord ». En Californie, l’Intelligence artificielle commençait à bénéficier des moyens politiques de l’ambitieux pouvoir Trumpiste mais sur la rive Pacifique opposée, le pouvoir chinois soutient DeepSeek qui concurrence ChatGPT au nom de l’homme augmenté.

Parallèlement, le retour DU politique à l’international s’accompagnait de celui au sein des frontières françaises. En 2018, la révolte des classes moyennes « périphériques » secouait très sérieusement la République, qui se défendit par l’emploi massif de ses forces policières, maquillées en « violence légitime ». Enfin, la soudaine dissolution du Parlement de 2023 brisa le mythe d’une Ve République comme un régime efficace. D’autant qu’en certains territoires d’Outre-Mer, les ingérences étrangères confirmaient le constat. D’ailleurs, faute d’une diplomatie efficace, l’actuel ministre des Affaires étrangères vient de lancer un appel solennel aux populations des Antilles, de Guyane, de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie « à ne pas tomber dans le piège qui est ainsi dressé » par l’Azerbaïdjan, l’un de nos plus provocateurs ennemis extérieurs avec l’Algérie. Un véritable État fort aurait précisé que le crime d’intelligence avec l’ennemi est puni par l’article 411-4 du Code pénal jusqu’à 10 ans de prison pouvant être portés à 20 ans de réclusion criminelle.

Alors, à n’en pas douter, le retour généralisé DU politique ébranle le dispositif démocratique, mais le met-il en danger ?

Retrouvez toutes les rubriques du Combat royaliste en cliquant sur ces liens :

Le Politique d’abord : Tout le monde déteste la République ; La doctrine néo royaliste est hiérarchique ; Pays réel reprend le contrôle

Doctrine royaliste : Importance du terrorisme intellectuel

L’impératif nationaliste : Régionalisme et nationalisme par le fédéralisme ; Philosophie, science et doctrine ; Enjeux, terrains et acteurs de l’avenir français ; Les principes du Combat royaliste ; Les média découvrent l’empirisme organisateur ; La République se défend bien ; L’État souverain est capétien ; Impasse politique des identitaires ; Le nationalisme intégral résumé

L’imposture eurocratique :Moins d’Europe, plus de France ; Jugeons l’Europe véritable, pas l’imaginaire ; L’idéologie progressiste des eurotechnocrates ; L’Europe c’est le déclin de la France ; L’Europe c’est le double Grand remplacement ; L’Europe refuse les frontières protectrices ; La Grave transformation civilisationnelle ; L’Europe c’est l’Empire ; La tenaille de l’Europe impériale ; La métapolitique européenne ; L’Europe c’est la guerre ; Europe ou France, il faut choisir ; Touche pas à ma nation ; Découvrir l’Europe véritable ; L’illogique construction de l’Europe ; Les quatre piliers de l’Europe ; L’Europe se fissure ; Le vent se lève sur l’Europe ; L’Europe notre ennemi extérieur ; Le front intérieur ; Gardons-nous au Nord et au Sud

La plus grande France : Nouvelle-Calédonie, retour du politique ; Action française et droit du sang ; Europe ou Outre-mer, quelle géostratégie ? ; Les racismes républicains ; Le racisme anti-blanc des Kanak ; Action française et droit du sol ; L’Outre-Mer cherche un État fort ; Libertés en bas pour l’Outre-Mer ; Le droit du sang revient par la fenêtre ; Nouvelle-Calédonie et empirisme organisateur ; Et du côté de la Guyane ; L’heure de la « France puissance » ; Avenir de la France, empirisme organisateur ; Ni Washington, ni Pékin ; De l’indopacifique à « Kiel et Tanger » ; L’Outre-Mer, extension d’Ancien Régime

Résister à nos ennemis : Rétrospective et perspectives du combat ; Ennemis extérieurs – Ennemis de l’intérieur ; Ces ingérences contre la France , Cachez ce droit du sang

L’impasse démocratique : Ça craque dur, la démocratie. ; La Ve République est-elle sauvable ? ; Proportionnelle une fausse bonne idée