JSF a déjà publié le 1er des 2 entretiens accordés à TVL par le Comte de Paris (Lien). Le 2d suivra bientôt. Paul-Marie Coûteaux revient ici à la charge à la fois pour un constat de la faillite globale de la République, y compris bien sûr la Ve, et pour prôner la solution d’une monarchie royale. C’est là une promotion de l’idée monarchique, dont on peut certes discuter les contours, mais pas l’intérêt politique et médiatique, à l’heure incertaine que vit le Pays.

La suite