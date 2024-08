Archétype de l’intellectuel de droite, futur académicien, Thierry Maulnier (1909-1988) n’a que vingt-trois ans lorsqu’il publie, en 1932, La Crise est dans l’Homme ; à travers un exercice brillantissime de critique littéraire consacrée aux grands ouvrages publiés à l’époque, le jeune normalien livre les premiers éléments d’une philosophie marquée par la pensée maurrassienne, le goût de la liberté et la tradition classique.

Il y affirme par exemple que « La théorie démocratique, en élevant à l’absolu l’individu supposé libre, ne lui a pas fait un beau sort. Elle l’a séparé de ses appuis éternels et de ses nourritures essentielles, elle a fait des hommes solidement unis et organisés de l’ancienne société une poussière de volontés solitaires et désemparées, une armée de fantômes prête pour toutes les oppressions ».

Cet essai fondateur est précédé de Grandeur de la Monarchie, texte paru en 1936, où il décrit cette dernière comme le plus sûr moyen de concilier l’autorité et la liberté.

