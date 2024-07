Yann Raison du Cleuziou nous accuse d’usurpation

Par Olivier Perceval

Nous avons été apostrophés par Yann Raison du Cleuziou, pour l’avoir évoqué dans notre revue de presse pour un article que nous jugions pertinent dans le journal La Croix.

À l’AF Raison du Cleuziou n’est pas un inconnu et, moi-même, comme d’autres parmi nous, avons eu l’occasion de le croiser dans des manifestations et des événements d’Action française. Mais voilà, ainsi vont les choses et les amis d’hier deviennent les ennemis de demain. Je laisse témoin nos amis royalistes des échanges qui suivent :

« Bonjour,

Le blog de l’AF a publié la page ci-dessous qui me concerne. La présentation, l’absence de guillemets, la reprise de la totalité de la présentation de la tribune introduisent le lecteur dans la confusion dans la mesure où il peut penser que ce texte a été publié sur le site de l’AF. Cette confusion me nuit tout particulièrement.

Ceci est une usurpation de contenu d’une tribune publiée par La Croix. Ce titre est le seul que j’ai autorisé à publier ce texte. Par ailleurs la photographie utilisée n’est pas libre de droits. L’ensemble de cette publication est passible de poursuite. J’ai saisi la direction juridique de Bayard à cette fin. Merci de retirer intégralement cette publication dans les plus brefs délais. »

Yann Raison du Cleuziou : « Pourquoi je n’ai signé aucune tribune contre le RN » – Action française

« Cher monsieur,

Je comprends bien que pour un universitaire comme vous, la possibilité d’être relié, même de loin, à l’AF a quelque chose d’infamant. Je regrette cependant qu’un esprit libre soit obligé de rester sous les fourches caudines d’un système de pensée exclusif et sectaire, après tout vous avez votre carrière à réaliser. Nous retirerons donc l’article qui fait l’objet de cette affaire, comme nous l’avons déjà annoncé au conseil de l’éditeur du journal La croix.

J’attire quand même votre attention sur l’usage de la ‘Revue de presse’ qui est répandu et qui consiste à signaler un article intéressant en ne publiant que quelques lignes, avec un lien qui renvoie à l’article originel. Notre rubrique revue de presse fait cela depuis des années sans la moindre contestation, ni des auteurs, ni du support de presse. Je doute que la démarche à la canonnière du journal La Croix et de la puissante maison Bayard s’inscrive dans la déontologie journalistique et la pratique courante. Mais il y a bien longtemps que la notion d’honneur a disparu du code de conduite d’une certaine presse terrorisée à l’idée d’être exclue de l’arc républicain, laquelle en publiant votre article tremblait déjà de sa propre audace.

Bien à vous. »