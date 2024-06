Dissolution de l’Assemblée nationale : un machiavélisme politique ennemi du Bien commun

Par Julien de Monthémard

Après les émois patriotes et l’euphorie des milieux « natio » provoqués d’abord par la victoire – très – peu surprenante du Rassemblement national aux élections européennes puis par l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République, après la jubilation d’imaginer des charters décoller pleins et atterrir vides et l’ivresse de l’espoir d’une France retrouvée, l’heure est à la tempérance. Prudence les amis, l’image que nous avons de notre ennemi, Emmanuel Macron, est faussée par nos passions collectives. Au-delà de sa présomption et ses manies horripilantes ou de sa sympathie postiche, nous faisons face à un adversaire redoutablement intelligent, stratège, dont seuls ses propres intérêts le motivent. Il est un as de la politique au sens crasse du terme : manipulation de l’opinion comme moyen, conservation du pouvoir comme fin. L’analyse de sa politique est, par ces simples constatations, machiavélique. Un machiavélisme scientifique, c’est-à-dire suivant les enseignements de Machiavel.

N’oublions pas que le garçonnet friand de femmes au sexe plus long que le bras est néanmoins titulaire d’une maîtrise en philosophie. Son sujet de prédilection et objet de mémoire : Machiavel. Il en parlait déjà avec une perturbante aise à 17 ans dans sa copie de philosophie du baccalauréat. « Nom : Macron. Prénoms : Emmanuel Jean-Michel Frédéric. Date de naissance : 21/12/77. » Voici un extrait de sa composition : « La vérité se conquit, il faut l’utiliser intelligemment. C’est Machiavel qui le dit, lorsqu’il explique dans Le Prince comment un dirigeant doit l’utiliser. Elle doit être dite au moment où ça l’arrange. C’est la loi du monde. Mais cela fait-il de nous des cyniques, des démagogues grossiers qui ne connaissent pas leurs dossiers et racontent n’importe quoi pour séduire le petit peuple à la télévision ? » N’est-ce pas terrifiant ? Le bachelier Emmanuel connaissait avec exactitude les leçons de Nicolas Machiavel quand le Président Macron a su les appliquer à la lettre, même au plus bas de sa popularité.

Il n’est pas vain – en cette période – d’en revenir à Machiavel. Croyez-vous honnêtement qu’un chef d’État si avide de pouvoir et de puissance pourrait dissoudre la chambre basse du Parlement par simple « souci démocratique » ? Monsieur le président de la République n’est pas un démocrate ; il est un disciple impassible de Machiavel : là est la différence fondamentale quant à l’analyse de sa politique. La dissolution de l’Assemblée nationale ne jouera pas en faveur de la majorité présidentielle, certes, mais uniquement dans un premier temps. Lorsqu’un gouvernement RN ou – attendons-nous au pire – d’extrême-gauche aura failli, Emmanuel le Superbe n’aura qu’à agiter le drapeau du sauveur, de l’homme providentiel afin de réaffirmer son autorité. De par cette décision unilatérale, Emmanuel Macron souhaite faire échouer le futur gouvernement pour réapparaître davantage consolidé, davantage indispensable aux yeux des Français. Ainsi, ce dernier recule-t-il pour mieux sauter, s’écartant au besoin de ses propres intérêts.

De fait, la dissolution de l’Assemblée nationale n’est pas un bienfait ou une conséquence du jeu démocratique mais un calcul précis et savant, un pari lancé quant à la sauvegarde du pouvoir par l’homme qui le couve précieusement depuis sept longues années. La dissolution n’a pas comme objectif l’attention envers la volonté populaire comme on pourrait le croire d’une euphorique naïveté, mais de satisfaire des intérêts privés, des intérêts de parti. Emmanuel Macron est – comme énoncé préalablement – à la recherche de la conservation du pouvoir, et ce en privilégiant les intérêts du parti, au détriment du Bien commun et du souhait populaire. C’est ce qu’explique Simone Weil dans son ouvrage Note pour la suppression générale des partis politiques dans lequel elle énonce que ces derniers n’ont pour unique fin que leur propre croissance, la satisfaction des intérêts privés des membres les constituant, plutôt que le Bien public. Le président agit en pleine conscience, en toute lucidité.

Nous autres Français, héritiers de la France éternelle, ne nous laissons pas influencer par une euphorie politique momentanée : en république, tout est possible… mais surtout le pire. Notre combat n’est pas celui-ci : à bas les urnes, à bas la Gueuse. À suivre.