Bernoussi, c’est Créon

Par Charles Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques

Il convient de se méfier des « constitutionalistes engagés », surtout quand ils disent n’importe quoi par méconnaissance du sujet. Or, pour parler des choses de la religion, il faut bien les connaître

Ainsi, Nadia Bernoussi se trompe – ou nous trompe – quand elle affirme, dans un entretien sur le Code la famille au Maroc accordé à Média24 le 1er février 2024, que la source de la loi ne réside pas dans la charia, laquelle en droit est l’addition du Coran et des hadiths du Prophète. C’est, depuis vingt-cinq siècles, le vieux débat entre Créon, et ce qu’il croit être la vision d’État, et la jeune Antigone, qui pense que la Loi de Dieu est supérieure aux lois humaines, lesquelles peuvent d’ailleurs changer selon l’humeur des hommes. Charles Maurras note que « l’anarchiste de la pièce n’est pas elle (Antigone), c’est Créon. Créon a contre lui les dieux de la Religion, les lois fondamentales de la Cité, les sentiments de la Cité vivante ». Créon qui ruinera l’Autorité et la Royauté au lieu de les sauver.

Un célèbre hadith rapporte que « chaque siècle, Dieu envoie un réformateur qui renouvelle à cette communauté les affaires de sa religion ». Mohammed VI est un réformateur comme l’ont été Mohammed Abdou ou Rachid Rida, au début du XXe siècle. C’est le souverain, Commandeur des croyants, qui dans souci de moderniser son pays a lancé la réforme du Code de la famille (Moudawana) dès 2004 et qui veut tenir compte des aspirations des femmes aujourd’hui.

La parole de Madame Bernoussi, qui enfourche toutes les billevesées de gauche, ignore l’ijtihad et feint de croire que l’islam se réduirait à la pensée obscurantiste d’une minorité d’extrémistes fanatisés ; elle est antiroyaliste dans la mesure où elle contredit la parole royale. En effet, le roi affirme qu’il ne lui « appartient pas de rendre licite ce qui a été interdit et de rendre illicite ce qui est préconisé par la charia ». Fidèle à l’essence de la pensée musulmane qu’il connaît bien, le roi est conscient que seul le tyran s’affranchit des lois divines. Et, comme le roi n’est pas un tyran : il ne veut pas s’en affranchir.

Sans doute, Nadia Bernoussi se soucie-t-elle de tout cela comme d’une guigne. De fait, elle a une vision totalitaire car c’est le propre du totalitarisme d’ignorer la réalité et de vouloir imposer comme norme suprême des visions qui n’ont rien à voir avec les sociétés où les juristes en chambre évoluent.