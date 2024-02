L’école post-moderne ou la fabrique du simulacre pornographique

Par Isidore Rouvier

L’information est un peu passée entre les mailles du filet de la réalité médiatique, toute occupée, et bien légitimement, à traiter la révolte en cours de nos agriculteurs. Elle n’en demeure pourtant pas moins d’intérêt. Le 20 janvier dernier, c’est au terme d’un grand plaidoyer sur la volonté gouvernementale de « garder notre identité française », que Gabriel Attal, en catimini, annonçait que des séances d’éducation « à la vie affective, relationnelle et sexuelle » seraient dispensées dès l’école primaire, à partir de la rentrée prochaine.

Certes, depuis 2001, l’éducation sexuelle est inscrite dans la loi ; et l’article L.312-16 du Code de l’éducation prévoit qu’une « information et une éducation à la sexualité [soient] dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles ». Jusque-là, rien de suffisamment tangible et contraignant pour les établissements scolaires, à en croire SOS homophobie, le Planning familial, le Sidaction et France Inter. De Marlène Schiappa, un temps secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, à Pape Ndiaye et son passage éclair au ministère de l’Éducation nationale, on ne compte plus les circulaires adressées aux recteurs d’académie pour leur enjoindre d’appliquer, enfin, et avec fermeté, une si belle loi déjà existante.

« Que sont devenus les cours d’éducation sexuelle obligatoires inscrits dans la loi en 2001 ? » continuait-on, ces dernières années, à s’indigner chez France Inter, quand une étude du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes révélait qu’en France une adolescente de quinze ans sur quatre ne sait même pas qu’elle possède un clitoris… Heureusement pour nous autres Français, Gabriel Attal, sans être, on s’en doute bien, notre plus grand spécialiste national du clitoris, ne manquerait plus d’agir désormais ; et tout bon communicant qu’il soit, il ne se contenterait pas, comme ses prédécesseurs, de simples effets d’annonce. La sexualisation de leurs chers enfants dès le primaire aura bien lieu, que les parents français en proie à l’angoisse se rassurent. Leurs progénitures sortiront de leur séjour au sein de l’Éducation nationale avec la promesse d’un « job » à la clé et en sachant correctement reconnaître, sur le corps de leur partenaire non binaire, entre un tatouage et un piercing, l’éventualité d’un sexe à honorer.

Tout sexualiser quand le sexe n’existe plus et la pornographie partout répandue, engendrer des cohortes de morts-vivants post-sexués se torturant le peu d’esprit qu’il leur reste en ne pensant qu’à ça, voilà l’étrange programme de notre pornocratie terminale. À grand renfort de militants homo-bi-trans-sexuels, c’est l’idéal d’une « sexualité positive » que l’État cherche à accompagner et à faire avaler, dès son plus jeune âge, à notre population post-nationale. Fin du mystère charnel pour le compte d’une sexualité transparente, inclusive et bienveillante, fruit d’un nombrilisme ostentatoire perdu dans la consommation sans fin du même. Utopie d’un monde où l’on sucerait des phallus comme des Chupa Chups et où la sexualité serait, en guise de nouvelle foi, la garantie d’une union toujours à portée de main, facile et ludique, dénuée à jamais de contraintes. La promesse d’un épanouissement général et permanent dans le grand mélangisme de l’indifférenciation finale, le rêve d’une grande partouze pansexuelle et interraciale à l’échelle planétaire.

Le bilan des derniers soubresauts soixante-huitards de notre humanité finissante, c’est l’observation d’une seconde chute métaphysique dans l’en-deçà du sexe, chute qui ferait désormais passer l’ancien temps historique de l’hétérosexualité pour un véritable petit paradis. C’est la confrontation douloureuse d’une masse de particules interchangeables et avides des plaisirs qu’on lui avait promis avec la misère de leur solitude sexuelle, dans l’absence comme dans la surabondance de rapports. C’est le retour malheureux à notre animalité primitive, le prix à payer pour notre sortie de l’histoire, pour avoir conjuré le patriarcat castrateur et renoué, enfin, dans le néo-placenta de sa toile cybernétique, notre union avec Mère Nature. C’est le règne accompli de l’exhibitionnisme généralisé, de la téléréalité pour tous par smartphone interposé, la fin du temps des secrets, celui de la disparition de la pudeur, cette vertu surannée qui savait pourtant si bien nous rendre la vie parfois supportable, la difficulté de vivre dans des villes où, pour le simple fait d’avoir voulu boire un café un samedi matin en terrasse, il vous faudra apprendre le prénom, la taille, et parfois même le goût, du pénis que votre voisine de table aura fort professionnellement cajolé toute la nuit.

C’est le monde cauchemardesque de Maïa Mazaurette, sexperte autoproclamée chez « Quotidien », qui vous présente ces jours-ci sur TMC son émission « Vous saurez tout sur le pénis ». C’est le monde des derniers hommes et des dernières femmes obnubilés par le post-sexe d’après la reproduction, celui de l’individualisme sans individus, de l’homme en voie de métrosexualisation accélérée, devenant enfin une femme comme les autres, complexé à souhait et s’auscultant à longueur de journée le sexe avec interrogation, de la femme enfin émancipé, mais parfaitement asservie aux pulsions publicitaires de son vagin, se rattrapant vaille que vaille de verge en verge, pour continuer à croire, dans sa chute inéluctable vers une vieillesse minée par l’hystérie nymphomaniaque, que sa vie pourrait encore avoir un sens. C’est le monde déréalisé de la post-modernité, cette modernité pleinement accomplie et enfin vainqueur de tout résidu du christianisme. Un monde où Saint Augustin se fait appeler Trapenard.

Il y a chez Marcel Pagnol, à la toute fin du « Château de ma mère », un court chapitre qui surplombe, à mes yeux, tout le reste de son œuvre. En l’espace de deux pages, on y retrouve, dans la simplicité d’une tristesse imperméable à toute forme d’esbroufe moderne, l’auteur marchant derrière le cercueil noir de sa mère, puis, quelques années plus tard, accompagnant celui de son frère au cimetière de la Treille, où son ami d’enfance l’attend depuis 1917 et sa mort sur le front de la Première Guerre mondiale. Et Marcel Pagnol de conclure sobrement : « Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d’inoubliables chagrins. Il n’est pas nécessaire de le dire aux enfants ». Certes, la vie des adultes d’aujourd’hui n’est probablement guère plus gaie qu’elle ne devait l’être du temps de Pagnol, quoique l’on veuille bien faire croire aux éternels adolescents que nous sommes voués à demeurer ; et l’on pourrait même aisément affirmer, avec l’assurance d’une simple lucidité d’observation, qu’une indicible laideur gagnerait chaque jour un peu plus la vie des hommes, infailliblement protégée par une immense lâcheté générale, le pire crime de collaboration qui soit avec l’esprit du temps.

Alors, bien sûr, les enfants, vous pourrez plus tard changer de sexe, de genre, d’orientation sexuelle, de positions toutes les trente secondes, et de tout ce que vous voudrez ; vous pourrez divorcer, redivorcer et vous reremarier, collectionner les plans culs jusqu’à la retraite et même gérer héroïquement une famille monoparentale grâce aux aides de la CAF… Mais est-il pour autant véritablement si nécessaire de dire tout cela aux enfants ?