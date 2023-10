Message de soutien du Comte de Paris à Israël et au peuple israélien

Domaine Royal, 13 octobre 2023

La Princesse et moi-même sommes très sensibles à ce qui se passe en Israël après l’attaque terroriste qui l’a secoué. Ma famille a été solidaire d’Israël depuis son indépendance et compte parmi les fidèles amis de ses dirigeants au long des années. Nous ne pouvons que condamner cet acte barbare qui porte une nouvelle fois atteinte à l’intégrité du peuple juif.

Nous assurons l’État d’Israël et le peuple israélien de nos pensées particulières et prières en ces moments difficiles qu’ils traversent. Nous adressons toutes nos condoléances aux familles qui ont perdu des enfants, des parents et des proches dans ce drame. Nous exprimons notre compassion à celles qui vivent en France, en particulier à Toulouse, et dont certains membres ont été tués, blessés ou enlevés.

Aujourd’hui, il est de notre devoir de contribuer, en conscience, à faire cesser ces actes de haine qui avilissent la nature humaine et portent atteinte au bien commun de notre civilisation. Ainsi, comme d’autres voix qui se sont exprimées, j’appelle à la libération immédiate de tous les otages et à la saisine de la justice en France ainsi qu’à l’international.

En ce jour des apparitions de Fatima, où a retenti en 1917 la demande prophétique de la Vierge-Marie de prier pour la paix, je forme le vœu d’un rétablissement des conditions de sécurité d’Israël, dans un Proche-Orient où vivent aussi de nombreux chrétiens, pour que cette région du monde puisse librement choisir un vrai chemin de paix.