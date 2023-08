Action au CROUS de Bordeaux

Nous nous retrouvions ce matin devant le siège du Crous Bordeaux-Aquitaine pour alerter cette institution et le gouvernement face à la précarité étudiante toujours plus grande et dont les conséquences sont parfois dramatiques, comme ce fut le cas récemment à l’université de Bordeaux où un étudiant s’est suicidé.

Nous avons posé devant l’établissement une potence à laquelle était pendue un mannequin symbolisant la fin que nombreux étudiants précaires connaissent n’ayant plus la force de vivre leur situation.

A l’heure où plus de la moitié des étudiants avouent ne pas manger à leur faim et où l’immense majorité vit sous le seuil de pauvreté, l’action de l’État et des différents acteurs de l’enseignement supérieur est absolument nécessaire. Nous affirmons qu’un étudiant ne doit pas s’inquiéter d’autre chose que de sa réussite universitaire, celle-ci étant largement mise à mal par leur situation sociale qui impose à de nombreux étudiants de travailler à côté de leurs cours réduisant drastiquement leurs chances de réussites.

L’Action française réitère son appel à une réforme sociale des bourses pour lutter face à un contexte de précarisation de la société plus qu’inquiétant.

Contre la précarité étudiante et la macronie, rejoins tes camarades à l’Action française !