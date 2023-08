CMRDS, un excellent millésime

Le dernier CMRDS, nous fêtions le soixante dixième, fut un excellent millésime. Une nouvelle génération de militants a pu se former, car une grande majorité d’entre eux effectuait cette année son premier camp. Une ambiance joyeuse et fraternelle, de l’avis des participants, a dominé cette semaine qui est passé trop vite. Le moral des campeurs n’a même pas été entamé par les caprices de la météo qui nous gratifia notamment d’une soudaine bourrasque qui fit s’envoler aussi bien les tentes des campeurs que les barnums de l’installation collective. Donc, une semaine studieuse et joyeuse qui a permis à nos militants d’être prêts pour la rentrée. Merci aux organisateurs qui furent en permanence à la tâche et spécialement à Erwan Roudillon l’omnipotent chef de camp.