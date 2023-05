Invitation aux journalistes libres pour une conférence de presse aujourd’hui dans nos locaux à 14h 30

Faut-il casser pour être considéré ?

Notre mouvement fait les frais d’une radicalisation inquiétante du Gouvernement et de sa volonté de complaire à une gauche et une extrême gauche dont l’actuelle majorité toute relative aura de nouveau besoin en 2027 pour remporter présidentielle et législatives. Ainsi notre cortège en l’honneur de Jeanne d’Arc est menacé d’interdit, décision arbitraire que, depuis plus de cent ans, nous n’avions presque jamais subie, sauf notoirement pendant l’occupation nazie. Quoi de plus normal, la fête nationale de Jeanne d’Arc est une fête patriotique. Mieux, le préfet de police, sous des prétextes fallacieux, nous a fait savoir qu’il comptait interdire le colloque que l’Action Française tient la veille, jugeant que les propos qui y seraient tenus seraient forcément des appels à la haine et considérant que les forces de police ne pourraient pas protéger les participants d’une manifestation antifa, qui a peu de chance, elle, d’avoir été déclarée dans les temps à la préfecture.

Nous souhaitons vous rencontrer pour vous faire part non seulement de l’injustice que nous subissons, car ce n’est pas nous qui cassons le mobilier urbain, incendions les véhicules, mettons en danger les policiers, mais aussi pour vous signifier à quel point notre analyse est juste quand nous observons l’inanité de la politique gouvernementale. L’Action Française a été le premier mouvement politique à dénoncer le danger nazi. L’Action Française s’est donnée pour tâche, dès son origine, de défendre la France et les Français.

C’est pourquoi nous vous invitons à notre conférence de presse où nous pourrons répondre à vos questions, présenter notre référé-liberté, retracer l’histoire de ce défilé, et rappeler à tous quelles ont été les agressions dont nous avons été victimes sans que jamais soient retrouvés et jugés ceux qui ont plastiqué nos locaux ou blessé nos militants à l’arme blanche.

Emmanuel Macron n’aime ni la France ni les Français comme ses discours, ses actions et son attitude le prouvent. C’est pour cela qu’il s’en prend aujourd’hui aux vrais patriotes. L’Action française n’a jamais renoncé et ne renoncera pas.

Olivier Perceval

Secrétaire Général