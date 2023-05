Écologiste ? Donc royaliste !

Par Jean Philippe Chauvin

Quels sont les leviers d’une action écologique d’ensemble efficace ? Bien sûr, les associations environnementalistes, les personnalités et les individus, les communautés de base (familles, quartiers, communes, professions, etc.) peuvent (et doivent) jouer un rôle dans la sensibilisation de nos concitoyens et dans l’opposition aux projets mettant en péril la biodiversité ou les paysages, et l’exemple fameux de la contestation à Plogoff, confirmé, bien des années après, par celui de Notre-Dame-des-Landes, montre que le pire n’est pas toujours certain, et c’est tant mieux ! Mais, de ces victoires écologiques (plus encore qu’écologistes, en fait) très médiatiques, il est aussi une leçon majeure à retenir : c’est le politique qui a toujours le dernier mot, parfois pour le meilleur mais souvent aussi pour le pire, particulièrement quand l’État et les pouvoirs publics sont inféodés aux puissances financières ou économiques, par intérêt ou par fatalisme. En cela, la République, par essence, ne peut être aussi libre qu’une Monarchie royale dans laquelle la magistrature suprême de l’État est libre du joug de l’élection qui est d’abord, aujourd’hui, celui de l’Argent. Il est un autre avantage de la Monarchie, c’est son enracinement dans une histoire longue que le général de Gaulle résumait par la formule « L’avenir dure longtemps », et qui oblige le Roi (ou la Reine) à maintenir aussi complet que possible et, autant que faire se peut, enrichi, un patrimoine destiné aux générations suivantes : « Mes arrière-neveux me devront cet ombrage », pourrait dire le souverain du moment conscient et appliqué à remplir ses devoirs d’État, par un « égoïsme familial » bien compris qui rejoint le Bien commun de tous.

« Si vous avez résolu d’être écologiste, la raison vous impose d’être royaliste », pourrait-on conclure simplement. S’il y a une urgence écologique, c’est par la Monarchie royale qu’elle peut trouver le moyen institutionnel de s’incarner, par cette « écologie intégrale » qui porte couronne, sceptre et main de justice, et qui peut ordonner, au sens fort du terme, une politique et une pratique écologiques de long terme, sur la durée qui reste la meilleure alliée d’une stratégie environnementale et climatique, y compris sur la scène internationale.

