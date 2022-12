Par Jeanne Estérelle



Deux figures dominent l’histoire coloniale de la France au Maroc : Lyautey, le

marocain qui a doté Casabianca d’un patrimoine architectural digne de mémoire ; Charles1de Foucauld qui l’a précédé, a franchi l’Atlas et dressé les premières cartes du Maroc, d’octobre 1883 à mai 1884. « Ethnographe, il décrit partout où il va la race, la langue, les mœurs et les coutumes. »2

Peu de temps avant les grèves de 1936, Léon Daudet qui a enquêté sur l’Islam et

conversé longuement avec Marchand, « le héros de Fachoda », convaincu que s’élabore « un immense soulèvement mais pour une date X. » , visite le Maroc et écrit: « Parcourant3 le Maroc, ces temps derniers, j’étais frappé du regard brûlant et concentré des hommes,jeunes et vieux du pays, de l’abîme que l’on sentait entre eux et nous et que dissimule mal une extrême politesse. » L’immigration a creusé cet abîme, au mépris de l’histoire. Mais il faudrait que l’Education Nationale ait achevé son entreprise d’amnésie collective pour neplus même réfléchir à ce qui modèle le peuple, et, en particulier, les tribus marocaines

immigrées, dans leurs pires excès.

Un simple jeu de ballon a de nouveau viré à l’antagonisme le plus violent. Rien ne

s’oppose, en effet, en France et en Europe, à la mutation invariable, en dehors du stade, d’une victoire totalement vaine, ou d’une défaite dérisoire, en pillage. Cette onde traverse la mémoire héréditaire des individus, la rétrécit, en fixant l’image ancestrale des razzias, et les rassemble dans une haine collective homicide.

A ce phénomène ethnoplastique récurrent, s’ajoute un artifice obsédant, la mise en

scène de soi sur les réseaux sociaux. L’interprétation des violences filmées atteint une dimension religieuse qui vise le pays d’origine des hybrides nés, en Europe, de l’American way of life et de ses transformations récentes.

Les considérations de Charles de Foucauld, à propos du Mahkzen, au début de son

exploration, nous incitent à la fierté du passé et à l’ambition de l’avenir: « Triste région où le gouvernement fait payer cher au peuple une sécurité qu’il ne lui donne pas…Aussi, combien ai-je vu de Marocains, revenant d’Algérie, envier le sort de leur voisins; il est si doux de vivre en paix…Les routes sûres, les chemins de fer, le commerce facile, le respect de la propriété, paix et justice pour tous, voilà ce qu’ils ont vu par-delà la frontière. Que leur pays si misérable quoique si riche serait heureux dans de telles conditions ! » 5

Menons, aujourd’hui, en France, le même effort de pacification, sans compter sur le

gouvernement et les fonctionnaires de la Ve République, sans rêver d’une reconquête par les urnes…endossons la tenue qui convient pour vaincre !



