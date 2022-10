Critique cinéma

Le sixième enfant

Par Guilhem de Tarlé

Arts & Ciné : Le sixième enfant, un film français de Léopold Legrand, avec Benjamin Lavernhe et Sara Giraudeau (le couple d’avocats, Julien et Anna), Damien Bonnard et Judith Chemia (le ferrailleur Franck Meyer et son épouse Meriem Meyer),

adapté du roman d’Alain Jaspard, Pleurer des rivières (2018).

Le sixième enfant… Il m’arrive rarement d’être « sec » devant mon clavier et mon écran blanc tellement ce film évoque de questions sur la religion, le désir de maternité, l’infertilité, l’avortement, l’adoption prénatale, l’abandon d’enfants et in fine, même si ce n’est pas dit expressément, la PMA.

Sur le crime du trafic d’êtres humains, je ne sais rien de ce qu’a écrit Alain Jaspard, mais le réalisateur, quant à lui, a su accoucher d’un long métrage (c’est son « premier ») magnifique et particulièrement moral qui mérite son Prix du Public, et Sara Giraudeau son prix d’interprétation féminine, au Festival du Film Francophone d’Angoulême..

Bref, je recommande.

PS : vous pouvez retrouver ce « commentaire » et plus de 600 autres sur mon blog Je ciné mate.