L’Action française présente ses hommages à la famille royale et au peuple britannique.

Hier soir l’illustre reine Élisabeth II s’est éteinte paisiblement dans le château de Balmoral en Écosse.

C’est plus qu’une simple Reine que le peuple britannique pleure ce soir, mais une femme qui a revêtu le symbole fort de la Monarchie, et qui s’est portée garante de sa continuité à travers le temps et les conflits.

Nous y reviendrons.

La Reine est morte, Vive le Roi !