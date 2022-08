Caravane, jour 2

Jour 2 de la Caravane militante

Ce lundi de l’Assomption, nous avons visité Nîmes et déjeuné aux Jardins de la Fontaine, avant de partir pour Arles. Nous avons là-bas vendu notre journal et nous avons pu diffuser la question royale auprès de locaux et de touristes.

Nous avons dormi à la belle étoile sur une plage de la Fos-sur-Mer, bercé par le bruit des vagues, après une longue nuit de chants et de camaraderie

Dans 6 jours nous rejoindrons notre camp d’été où nous espérons vous voir. Il est encore possible de s’inscrire !