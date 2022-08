La Caravane de l’exil : comment la Croix-Rouge française cherche à convertir les Français à la cause migratoire

Mandatory Credit: Photo by Gerard Bottino/SOPA Images/Shutterstock (12963057n) Medic of the French Red Cross (Croix Rouge Française in french) are seen at the Fan Zone of the Cup Challenge and the Rugby Cup champion. On the occasion of the Challenge Cup and the Champion Cup of rugby, a fan zone was installed at the Place du J4 in Marseille. The Lyonnais (Lou) won (30-12) the final of the Challenge Cup against Toulon (RSCT) and the Irish of Leinster bowed (21-24) in the final of the Champion Cup against La Rochelle. Fan zone for European Rugby Cups in Marseille, France - 28 May 2022

Quand bien même on ne partage pas la foi des missionnaires, on peut avoir du respect voire de l’admiration pour leur démarche. Ainsi les Témoins de Jehovah qui prennent racine, chaque samedi et dimanche, sur un coin du marché ; ainsi les pentecôtistes qui sillonnent la capitale, binômes en costume et chemise blanche, la Bible à la main. Ici, à Toulon, ce sont les jeunes frères en soutane blanche – ceux-là même qui ne plaisent pas au pape – qui abordent leurs concitoyens sur le cours Lafayette ou les plages du Mourillon. Ils ont tous la foi rayonnante et l’offrent en partage. De vrais missionnaires, sans fausse casquette et au nom de l’Église.

Curieusement, l’esprit missionnaire existe aussi hors du champ religieux. Quoique… on s’aperçoit en effet qu’il est des religions et des dogmes qui n’avouent pas leur nom. Leurs missionnaires sont des militants de la cause, leur sacerdoce est politique.

