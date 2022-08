Un bel hommage d’Élisabeth LEVY qui rattrape un peu le silence gêné des « élites »

ACTUALITE : Mort sans la France

Par Elisabeth LEVY

Site : Causeur.fr

22 juillet 2022

Alban Gervaise est mort dans l’indifférence. La France ne lui a pas rendu l’hommage qu’il méritait. Sa fin cruelle intervient au croisement de deux tragédies : la guerre que nous livrent des terroristes invisibles et le terrifiant déni de celle-ci. Or, on ne peut régler un problème qu’on refuse ou interdit de voir. Ce refus du réel est sûrement le mal français le plus profond.

Alban Gervaise est mort deux fois : égorgé par le couteau de son meurtrier, enseveli par le silence de son pays. Contrairement à Jean-Paul Belmondo ou Jean d’Ormesson, ce médecin militaire tué à 40 ans n’a pas eu droit à un hommage aux Invalides. Personne n’a manifesté avec une pancarte proclamant « Je suis Alban Gervaise ».

Omerta politico-médiatique

C’est qu’Alban Gervaise n’était pas une star de cinéma, ni une personnalité de la République des Lettres. Juste quelqu’un de bien, comme dit la chanson, un homme qui aimait son pays, qu’il servait comme médecin militaire, et sa famille – c’est devant l’école catholique où il allait chercher ses deux gosses, âgés de 3 et 7 ans que, le 10 mai, il a été sauvagement agressé au couteau avant de succomber à ses blessures le 27 mai et d’être inhumé le 7 juin. Toutes nos condoléances à sa famille. Nos gouvernants et les institutions ont donc fait preuve d’une discrétion de violette. Quelques personnalités politiques comme Valérie Boyer, Éric Ciotti, Marine Le Pen ou, exception notable à gauche, Julien Dray, ont exprimé par voie de tweet leur colère et leur solidarité avec la famille endeuillée. Le ministre de l’Intérieur s’est félicité, par le même truchement, de la réaction des passants qui ont désarmé l’agresseur. L’armée s’est fendue d’un communiqué.