Fête de la Saint-Jean attaquée !

Ce samedi 18 juin se réunissaient plus de 50 militants de la fédération Nord-Picardie de l’Action française, à l’occasion de la fête de la Saint Jean. Le nombre de participants montre le dynamisme et la montée en puissance des sections du mouvement dans le Nord de la France.

Le succès et la bonne tenue de cet événement ont été perturbés au beau milieu de la nuit, lorsque les militants endormis ont brutalement été attaqués par une quinzaine de personnes cagoulées, armées de matraques et de couteaux, et s’éclairant à la lueur de torches pyrotechniques. Profitant de l’agitation, certains de ces individus ont en outre dérobé des effets personnels dans quelques tentes, avant d’être mis en déroute.

Quatre militants ont été blessés au cours des affrontements, dont deux sévèrement qui ont dû être conduits en urgence à l’hôpital : une militante suite à des coups de matraque d’une violence extrême à la tête et un militant très largement entaillé au couteau.

Qu’on se le dise : la détermination de l’Action française reste intacte, l’énergie et la motivation des sections de sa fédération Nord-Picardie ne sont nullement entamées. Face à la violence aveugle et déraisonnée, nous poursuivons notre combat au service du Bien commun, de la France et des Flandres.

Action française | Fédération Nord-Picardie