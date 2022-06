Les rendez-vous de la Pentecôte

Par Gérard Leclerc

Hier, en cette belle fête de la Pentecôte, il m’a semblé que l’actualité était au rendez-vous de l’effusion de l’Esprit Saint, telle qu’elle nous est merveilleusement racontée dans les Actes des apôtres. La scène est tellement suggestive, elle nous renvoie au début de l’évangélisation du monde. Pourtant aujourd’hui, règne trop souvent une sorte d’amertume, un climat pesant qui va jusqu’au dénigrement. Voilà qui n’évoque pas du tout les dons de l’Esprit qui ont enflammé la première communauté chrétienne et suscité tant d’épopées missionnaires. On voudrait nous faire croire que tout cela appartient à une page révolue et que la foi ne pourrait plus se communiquer dans un monde définitivement acquis au scepticisme.

Eh bien, cette fête de la Pentecôte nous aura prouvé le contraire, avec au moins trois rassemblements de jeunes, éclatants de cette vitalité qui correspond à la vertu de force répandue par l’Esprit. 10000 jeunes du Frat, venus des diocèses de la région parisienne étaient rassemblés à Jambville. 30000 scouts unitaires de France se retrouvaient dans le domaine du château de Chambord à l’occasion de leur cinquantième anniversaire. Enfin, 14000 jeunes gens accomplissaient leur pèlerinage à Chartres depuis Paris. Il leur a d’ailleurs fallu constance et courage pour affronter les orages qui auraient découragé beaucoup. Comment ne pas se réjouir de l’existence de cette jeunesse qui ne craint pas d’affirmer son enthousiasme, sa joie de croire et de la célébrer ensemble ?

