Le fiasco de l’organisation de la finale de Champions League et les violences à Saint-Denis, le 28 mai, ont relancé le débat autour de l’opportunité d’organiser une cérémonie d’ouverture des JO en dehors d’un stade…

« La cérémonie d’ouverture des JO 2024 à Paris est une folie criminelle. (…) Il n’y a rien du point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public qui n’est envisageable sous cette forme-là ». Nous sommes le 31 mai 2022, sur le plateau de « C dans l’air », la présentatrice vient de donner la parole à Alain Bauer, spécialiste des questions de sécurité.



