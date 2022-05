Elle accuse un joueur du PSG d’homophobie : Valérie Pécresse, nouvelle icône LGBT ?

Samedi 14 mai, la LFP (Ligue de football professionnel) avait placé la pénultième journée du championnat de France sous le signe de la lutte contre l’homophobie, sous le slogan « Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot ». Les joueurs étaient invités, ou plutôt contraints, de porter des maillots avec des numéros floqués aux couleurs arc-en-ciel du drapeau de la communauté LGBT. Or, il y a un joueur qui a dit non. Joueur du PSG, Idrissa Gana Gueye, Sénégalais de confession musulmane, a refusé de disputer le match Montpellier-PSG, préférant rester en tribune plutôt que de faire sur la pelouse la propagande d’une cause qu’à l’évidence il ne partage pas. Les dirigeants du PSG (club de l’émir du Qatar, pays où l’homosexualité est taboue) ont ensuite expliqué qu’il avait agi pour « des raisons personnelles ». Pas de quoi en faire tout un plat…

Sauf que Valérie Pécresse, la dame qui a fait moins de 5 % à la présidentielle et que l’on pensait essentiellement occupée à rembourser ses frais de campagne, a tenu à mettre de l’huile sur le feu. Lundi 16, sur Twitter, l’ancienne supportrice de la Manif pour tous a attaqué bille en tête Idrissa Gana Gueye : « Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction ! »

